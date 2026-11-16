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Su Rai 1 sbarca Una finestra vista lago, nuova fiction ispirata ai romanzi di Andrea Vitali. La serie sarà composta da otto episodi, suddivisi in quattro prime serate, e accompagnerà il pubblico sulle rive del lago di Como.

La storia è ambientata nell’immaginario paese di Bellamo e segue le vicende di Ernesto Maccadò, giovane maresciallo interpretato da Antonio Folletto. Trasferitosi dalla Calabria insieme alla moglie Maristella (Giulia D’Aloia), dovrà abituarsi a una realtà completamente diversa, da quella a cui era abituato, e conquistare la fiducia degli abitanti. Dietro la tranquillità del paese, però, si nascondono segreti e misteri da risolvere.

Oltre ad Antonio Folletto e Giulia D’Aloia, il cast comprende Paola Minaccioni, Domenico Centamore, Antonio Catania, Dario Vergassola, Claudia Potenza, Christian Ginepro ed Edoardo Purgatori.

La fiction porterà sul piccolo schermo quattro romanzi di Andrea Vitali, intitolati: Nome d’arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi.

L’appuntamento con la prima puntata è fissato per martedì 24 novembre in prima serata su Rai 1. La serie sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.