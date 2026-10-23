Racconto di una notte, maxi puntata in arrivo su Canale 5: quando va in onda

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ottime notizie per i tanti fan di Racconto di una notte. La Serie Tv, domenica 25 ottobre, andrà in onda in prima serata su Canale 5 con una maxi-puntata. Le vicende di Mahir e Canfeza terranno compagnia al pubblico per circa tre ore con nuovi episodi. I nuovi appuntamenti dello sceneggiato verranno trasmessi dalle ore 21:20 fino alla 00:30.

Le anticipazioni fanno sapere che nel corso delle prossime puntate la luce dei riflettori sarà ancora focalizzata sulla scomparsa di Gocke, fuggita dall’ospedale. Le ricerche condurranno Mahir e Canfeza in una casa isolata, ricca di insidie. Nel frattempo, Ozan tornerà a casa, e non appena apprenderà che la ragazza non è presente nell’abitazione, andrà nel panico.

Mahir e Canfeza riusciranno a raggiungere la casa isolata, ma purtroppo di Gocke non vi è alcuna traccia. I due non si daranno per vinti e continueranno a cercare degli indizi concreti per scoprire che fine abbia fatto. Dunque, i nuovi episodi di Racconto di una notte si preannunciano ricchi di colpi di scena, pronti a tenere i fan della Serie con il fiato sospeso. Le nuove puntate verranno trasmesse su Canale 5 e on-demand su Mediaset Infinity.