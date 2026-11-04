Racconto di una notte, puntata extra-large domenica 8 novembre: anticipazioni e orario

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Domenica 8 novembre, su Canale 5, verrà trasmessa una nuova puntata in formato maxi di Racconto di una notte. La serie tv terrà compagnia ai telespettatori dalle 21:20 circa fino alla mezzanotte, poi la linea passerà a Pressing – Nel cuore dello Sport, programma di approfondimento sportivo. Cosa accadrà nel corso dei nuovi episodi?

Mahir sarà deciso a scoprire cosa lega Ozan, Rasit e Handan, ma proprio mentre cerca risposte, una chiamata inaspettata di sua madre Sureyya lo costringe a raggiungere subito la villa. Canfeza si aprirà con Mahir e gli racconterà alcuni episodi dolorosi della sua infanzia. Tra i ricordi che riaffiorano c’è quello di una bicicletta che desiderava tanto da bambina, ma che il padre non ha mai voluto comprarle.

I nuovi episodi di racconto di una notte si preannunciano dunque ricchi di colpi di scena. Domenica 1° novembre, l’appuntamento in prima serata di Racconto di una notte, è stato seguito da 1.821.000 spettatori, registrando l’11,7% di share. Il gran finale è ormai vicino e gli ultimi episodi sono pronti a riservare ai fan grandi emozioni.