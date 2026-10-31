Uomini e Donne, nuove registrazioni il 2 e 3 novembre: Gemma pronta a recuperare il rapporto con Fabio

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Sono state ufficializzate le date delle prossime registrazioni di Uomini e Donne. I protagonisti del trono classico e over torneranno negli studi Elios: lunedì 2 e martedì 3 novembre, con un doppio appuntamento ravvicinato.

Nel corso dei nuovi appuntamenti ci sarà sicuramente spazio per tornare a parlare del percorso di Gemma, che nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, è parsa volenterosa di dare una seconda chance alla frequentazione con Fabio. Il cavaliere in tale circostanza aveva respinto la richiesta della dama, cambierà idea oppure resterà fermo sul punto? Lo scopriremo presto. La luce dei riflettori sarà focalizzata anche sui protagonisti del trono classico. Uomini e Donne, anno dopo anno, si conferma uno dei programmi più visti del daytime.