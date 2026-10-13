La Promessa verso un prolungamento: la soap accompagnerà il pubblico ancora a lungo

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il grande successo de La Promessa su Rete 4 continua senza sosta. La soap opera spagnola proseguirà la sua cavalcata in Italia ancora a lungo. Mentre nel nostro Paese va in onda la quarta stagione, in Spagna è già arrivata la quinta, e sarebbe stato deciso il rinnovo per un sesto capitolo, previsto nel 2028.

Le vicende ambientate nel marchesato continuano a conquistare il pubblico grazie a intrighi e colpi di scena. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate in onda su Rete 4?

Al centro della trama ci sarà Angela, pronta a compiere un gesto estremo pur di sottrarsi al matrimonio con Lorenzo. A salvarla sarà Curro, che riuscirà a intervenire in tempo. Curro porterà Angela in una baita di montagna, qui i due resteranno nascosti per alcune settimane.

Nel frattempo, Lorenzo cercherà di giustificare l’assenza della ragazza alle nozze, raccontando agli invitati che Angela ha avuto un attacco di appendicite. Una versione destinata ad alimentare nuovi sospetti. Per i fan, dunque, le sorprese non sembrano essere finite.

La Promessa si prepara a raccontare ancora nuove storie, tra amori tormentati e segreti pronti a venire a galla.