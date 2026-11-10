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Arriva la secca smentita degli abitanti delle frazioni ad AQP: “Altro che ritorno alla normalità, l’acqua non è tornata”

BUCO NELL’ACQUA

Sei giorni senza acqua. Sei giorni di disagi, di rabbia e, soprattutto, di risposte che non arrivano.

A San Salvatore siamo ancora senza acqua. Eppure, nelle ultime ore, è comparso un articolo che annuncia il ripristino del servizio idrico, come se l’emergenza fosse ormai rientrata.

Peccato che la realtà sia ben diversa: l’acqua non è tornata.

Ci chiediamo allora a chi sia rivolto quell’articolo. Ai cittadini che da sei giorni aprono i rubinetti senza trovare una goccia d’acqua? Alle famiglie costrette a organizzarsi con bidoni e autobotti? Alle aziende agricole e agli allevatori che hanno bisogno di acqua per mandare avanti il proprio lavoro e garantire il benessere degli animali?

O forse è un modo per far credere che tutto sia risolto, mettendo così a tacere una situazione che, invece, continua a essere gravissima?

Non vogliamo fare processi alle intenzioni, ma una cosa è certa: non si può dichiarare risolto un problema quando i cittadini continuano a subirlo sulla propria pelle.

Da Acquedotto Pugliese ci aspettavamo interventi concreti, ma soprattutto comunicazioni chiare e aggiornamenti attendibili. Invece, a sei giorni dall’inizio di questa emergenza, siamo ancora qui a chiederci quando potremo tornare ad avere un servizio essenziale.

Non stiamo chiedendo un favore. Non stiamo chiedendo un privilegio. Stiamo chiedendo l’acqua, un bene primario, un diritto che non può essere trattato come un dettaglio.

A San Salvatore vivono famiglie, bambini, anziani e persone che lavorano ogni giorno. Ci sono attività e aziende che non possono permettersi di restare senza acqua. Non si può pensare che una comunità intera possa continuare a vivere nell’incertezza, arrangiandosi con qualche bidone e aspettando notizie che non arrivano.

La pazienza è finita. La dignità dei cittadini merita rispetto e la verità non può essere sostituita da un comunicato che racconta una situazione diversa da quella che stiamo vivendo.

Acquedotto Pugliese deve dare risposte, spiegare cosa sta succedendo e soprattutto dire quando questa emergenza finirà.

Perché a San Salvatore l’acqua non è tornata. E raccontare il contrario non farà comparire una sola goccia dai nostri rubinetti.

Abitanti della Frazione Montagna – San Salvatore