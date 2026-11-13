Diabete di tipo 1: il 14 novembre screening gratuito a Casa Sollievo per i familiari dei bambini affetti dalla malattia

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Diabete di tipo 1: il 14 novembre screening gratuito per i familiari dei bambini affetti dalla malattia



Una giornata di prevenzione e sensibilizzazione promossa dall’Unità di Pediatria di Casa Sollievo della Sofferenza per favorire la diagnosi precoce

Il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione su questa patologia e sull’importanza della diagnosi precoce.

Il diabete mellito di tipo 1 (DT1) è una malattia autoimmune che colpisce prevalentemente bambini e adolescenti, ma può manifestarsi a qualsiasi età. È caratterizzato dalla progressiva distruzione delle cellule del pancreas che producono insulina, un ormone fondamentale per regolare i livelli di glucosio nel sangue. Riconoscere precocemente i soggetti a rischio permette di individuare la malattia prima della comparsa dei sintomi e di ridurre il rischio di complicanze acute all’esordio.

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, l’Unità di Pediatria dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, diretta da Maria Rosa Pastore, organizza, in collaborazione con INNODIA – l’organizzazione europea che unisce esperti, istituzioni accademiche, partner industriali e pazienti per combattere il DT1 -, uno Screening Day dedicato ai familiari di primo grado (priorità a fratelli e sorelle) dei bambini affetti da diabete mellito di tipo 1.

Lo screening prevede la raccolta di un piccolo campione di sangue (prelievo capillare) su cartoncino per la ricerca degli autoanticorpi associati al diabete di tipo 1. Si tratta di un esame che consente di identificare i soggetti che presentano segnali precoci del processo autoimmune, anche in assenza di sintomi.

L’iniziativa si svolgerà presso il Reparto di Pediatria di Casa Sollievo della Sofferenza, con la partecipazione della pediatra diabetologa Irene Rutigliano, dell’infermiera del Day Hospital di Pediatria Nicoletta Notarangelo e di Maria Teresa Iannetti, study coordinator e data manager.

Come partecipare

Per aderire allo screening è necessario inviare una e-mail all’indirizzo diabetologia.pediatrica@operapadrepio.it, indicando:

Nome e cognome del soggetto interessato allo screening;

Numero di telefono per essere ricontattati;

Grado di parentela con il familiare affetto da diabete mellito di tipo 1.

Questo Screening Day rappresenta soltanto il primo di una serie di appuntamenti che verranno organizzati nell’ambito del programma di screening del diabete di tipo 1, con l’obiettivo di offrire progressivamente a un numero sempre maggiore di famiglie l’opportunità di conoscere il proprio rischio e favorire l’identificazione precoce della malattia.

Conoscere il rischio prima della comparsa dei sintomi significa offrire ai bambini e alle loro famiglie maggiori opportunità di prevenzione delle complicanze e di accompagnamento nel percorso di cura.