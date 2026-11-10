Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MONTE SANT’ANGELO IN ROSA, UNA COMUNITÀ IN CAMMINO PER LA PREVENZIONE

Domenica 8 novembre è stata una mattinata di partecipazione, condivisione e solidarietà per la quarta edizione della Camminata in Rosa, che ha visto ancora una volta la nostra comunità unirsi per promuovere la cultura della prevenzione, l’importanza dei controlli e della cura di sé.

Un messaggio di vicinanza e sostegno a tutte le donne che affrontano o hanno affrontato la malattia.

L’iniziativa, inserita nel percorso “Monte Sant’Angelo Città per le Donne”, è stata realizzata grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio, con il sostegno della Regione Puglia.

Un grazie alla UISP, all’ANDOS, alla Fondazione ANT, alle associazioni e a tutte le persone che hanno partecipato.

Perché una comunità che cammina insieme è una comunità che si prende cura.