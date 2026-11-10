Monte Sant’Angelo in rosa, una comunità in cammino per la prevenzione
MONTE SANT’ANGELO IN ROSA, UNA COMUNITÀ IN CAMMINO PER LA PREVENZIONE
Domenica 8 novembre è stata una mattinata di partecipazione, condivisione e solidarietà per la quarta edizione della Camminata in Rosa, che ha visto ancora una volta la nostra comunità unirsi per promuovere la cultura della prevenzione, l’importanza dei controlli e della cura di sé.
Un messaggio di vicinanza e sostegno a tutte le donne che affrontano o hanno affrontato la malattia.
L’iniziativa, inserita nel percorso “Monte Sant’Angelo Città per le Donne”, è stata realizzata grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio, con il sostegno della Regione Puglia.
Un grazie alla UISP, all’ANDOS, alla Fondazione ANT, alle associazioni e a tutte le persone che hanno partecipato.
Perché una comunità che cammina insieme è una comunità che si prende cura.