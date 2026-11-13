Lesina, sorpresi mentre asportano attrezzature da un immobile comunale: due persone arrestate dai Carabinieri

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Lesina (FG), sorpresi mentre asportano attrezzature da un immobile comunale: due persone arrestate dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Lesina hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, rispettivamente di 36 e 43 anni, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato ai danni di un immobile di proprietà comunale, situato in località Bocca di Lupo.

L’intervento è scattato nel tardo pomeriggio del 26 ottobre, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112, relativa a un presunto furto in atto all’interno di una struttura comunale, destinata alla lavorazione di prodotti ittici, già interessata in passato da analoghi episodi delittuosi.

Raggiunto tempestivamente il luogo segnalato, i militari hanno individuato un furgone bianco parcheggiato in prossimità del cancello di accesso alla struttura e accertato la presenza di due soggetti, uno dei quali all’interno dell’area recintata, mentre l’altro si trovava alla guida del veicolo. Alla vista degli operanti, uno dei due avrebbe tentato di allontanarsi, venendo immediatamente fermato.

I successivi accertamenti di polizia giudiziaria hanno consentito di acquisire elementi indiziari in ordine alla presunta responsabilità di entrambi nell’asportazione di materiale appartenente alla struttura comunale. In particolare, secondo la ricostruzione investigativa, i due indagati si sarebbero introdotti nell’area recintata, procedendo allo smontaggio di una cella frigorifera e al caricamento dei relativi pannelli sul furgone. Nel corso del sopralluogo sono stati rinvenuti ulteriori componenti dell’impianto frigorifero, tra cui i motori, nonché altro materiale presente all’interno della struttura. Sono stati inoltre individuati diversi utensili, ritenuti compatibili con le operazioni di smontaggio, successivamente sottoposti a sequestro penale. Il materiale recuperato, a eccezione di quello sottoposto a sequestro, è stato riconsegnato a un dirigente comunale, che ha sporto formale denuncia per i fatti in parola.

Nel corso degli ulteriori controlli, i militari hanno accertato che la targa del furgone era stata parzialmente occultata mediante nastro adesivo nero, verosimilmente allo scopo di impedirne l’identificazione attraverso i sistemi di videosorveglianza.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, entrambi gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e, all’esito del giudizio di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto, nei confronti dei due indagati, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza, Apricena e Lucera.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna.