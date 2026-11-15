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Iconavetere – La Madonna svelata La storia della Patrona di Foggia diventa un docufilm. Un racconto di fede, storia e identità pronto a varcare i confini della città

Una storia millenaria, una devozione che attraversa i secoli, un’immagine velata che custodisce uno dei misteri più affascinanti della tradizione religiosa italiana. La storia della Madonna dei Sette Veli, Patrona di Foggia, diventa un docufilm: è in lavorazione Iconavetere – La Madonna svelata, il nuovo progetto cinematografico diretto da Carlo Fenizi, dopo l’uscita su Prime Video del film La sobrietà.

Un’opera che si propone di restituire voce e profondità a una delle espressioni più originali della devozione mariana, raccontandone le radici storiche, teologiche, artistiche e leggendarie. Attraverso le testimonianze di personalità del mondo della cultura e delle istituzioni, il docufilm ricostruisce il significato di una tradizione straordinaria, con l’ambizione di far conoscere e valorizzare, anche oltre i confini locali, un patrimonio che appartiene all’identità culturale e religiosa di un intero territorio.

Scritto da Carlo Fenizi insieme allo scrittore e direttore di produzione Raffaele Notaro, entrambi soci della casa di produzione Tejo, Iconavetere nasce in un momento particolarmente significativo per la città. Il progetto ha incontrato l’attiva collaborazione dell’Arcivescovo Mons. Giorgio Ferretti e dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, il contributo del Gruppo Telesforo e il sostegno del Comune di Foggia e della Fondazione Monti Uniti.

Le riprese hanno interessato diversi luoghi simbolici di Foggia e della sua provincia, con la collaborazione di numerosi enti, tra cui l’ASP “Dr. Vincenzo Zaccagnino” e la Soprintendenza.

L’appuntamento è per marzo, in una stagione destinata a segnare un momento importante per la storia e la memoria della città. L’uscita del docufilm precederà infatti il ritorno del Sacro Tavolo, al termine del prestigioso restauro eseguito a Firenze presso l’Opificio delle Pietre Dure. Un intreccio di arte, storia e spiritualità che farà da cornice a un racconto destinato a incontrare prima il pubblico delle sale cinematografiche del territorio e successivamente quello nazionale.

Le parole del regista e autore Carlo Fenizi:

«Sono sempre stato profondamente attratto da questa devozione così speciale: un’immagine velata che nessuno ha mai visto e la leggenda delle tre fiammelle che campeggiano sullo stemma cittadino, uno dei più originali d’Italia. Una storia e una devozione che meritano di essere conosciute ben oltre i confini di Foggia. Il restauro del Sacro Tavolo ha rappresentato la congiuntura perfetta per realizzare questo docufilm: un’occasione irripetibile per raccontare una storia straordinaria e, soprattutto, una dichiarazione d’amore alla mia città di origine».