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Carlantino tra i 110 comuni de “L’Italia vestita di storia”

Inserito dal Ministero del Turismo nel Calendario Nazionale della Giornata Nazionale degli Abiti Storici

Fino all’11 dicembre, in tutta Italia, borghi, musei e sartorie apriranno le porte a viaggiatori e turisti

Nel paese del lago di Occhito l’11 dicembre esposizioni, cortei e iniziative per ‘vestire’ la storia

CARLANTINO (FG) – Carlantino è stato promosso dal Ministero del Turismo fra i 110 comuni de “L’Italia vestita di storia”, Il Calendario Unico Nazionale di eventi dedicati agli abiti storici. A partire da questi giorni, e fino all’11 dicembre, in tutta Italia si celebrerà la seconda edizione della “Giornata Nazionale degli Abiti Storici”: borghi, musei, sartorie e botteghe da nord a sud apriranno le proprie porte a visitatori e turisti.

Dopo il successo della prima edizione, il Calendario Unico Nazionale “L’Italia vestita di storia” è stato pubblicato sui canali ufficiali del Ministero del Turismo, per connettere e promuovere in Italia e nel mondo le tradizioni più autentiche legate all’abito storico locale.

“È la prova che questa giornata è diventata non una celebrazione ma un movimento dei territori – ha dichiarato il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, in sede di presentazione dell’evento -. Un abito storico non è un costume da indossare per un giorno ma è l’identità di un borgo, è il lavoro di una sarta, di una ricamatrice, di una tessitrice”.

A Carlantino la “Giornata Nazionale degli Abiti Storici” si terrà il prossimo 11 dicembre quando il paese si animerà con vestizioni pubbliche narrate: un viaggio tra i simboli, i colori e la storia documentata degli abiti tradizionali locali, per comprendere l’evoluzione sociale e culturale di Carlantino. Si terrà un workshop esperienziale denominato “Cuci il tuo pezzo di storia” con laboratori pratici in cui i ragazzi potranno mettersi alla prova e sperimentare in prima persona l’arte del ricamo e della confezione. All’iniziativa ha collaborato l’ente di formazione “in.formazione.it” che si è occupato della creazione degli abiti insieme alle corsiste di Carlantino del progetto “Punti Cardinali for Work”.

“Abbiamo creduto fortemente in questo progetto perché riteniamo che le scuole e i giovani siano i veri protagonisti di questo percorso di riscoperta e di tutela delle nostre tradizioni – ha dichiarato Daniela Cafano, consigliera comunale con delega alla Cultura e al Turismo –. Racconteremo e celebreremo un patrimonio che non è un semplice ‘costume’, ma la memoria viva della nostra comunità, il frutto di saperi artigiani tramandati di generazione in generazione e le radici stesse della grande tradizione sartoriale italiana”. “Essere inclusi fra gli eventi scelti per questa seconda edizione della Giornata Nazionale degli Abiti Storici è un motivo di orgoglio”, dichiara Graziano Coscia, sindaco di Carlantino. “Dimostra quanto la storia, la cultura e le tradizioni dei borghi dell’entroterra abbiano un valore inestimabile per l’intero Paese. L’abito storico – ha proseguito il primo cittadino – è il custode della nostra identità, perché Carlantino ha una storia viva che merita di essere raccontata e condivisa. Il prossimo 11 dicembre – ha concluso Coscia – apriremo le nostre porte a cittadini e visitatori con cortei, esposizioni e momenti interattivi mirando ad un turismo lento, culturale ed esperienziale capace di far scoprire la magia delle nostre aree interne durante tutto l’anno”.