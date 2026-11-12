Manfredonia, ecco le prime immagini della vettura di Giuseppe Troiano Jr

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ECCO LE PRIME IMMAGINI DELLA VETTURA DI GIUSEPPE TROIANO JR.

GAREGGERA’ NEL PROSSIMO WEEKEND A MONZA COL NUMERO 31.

Ecco le prime immagini della Škoda Fabia Rally2 con cui Giuseppe Troiano Jr. è pronto a tornare protagonista sulle strade del rally in pista nel prossimo weekend all’Autodromo Nazionale di Monza, in occasione del 10° Special Rally Circuit by Vedovati Corse, inserito nel programma del Circuit Rally Trophy – Rally in Pista, Stagione 2026.

Sarà un’occasione importante per il giovane manfredoniano, che con il “numero 31” sulla sua vettura, potrà misurarsi in un contesto competitivo di alto livello e continuare a maturare esperienza in una disciplina che richiede precisione, velocità e grande capacità di concentrazione.

Il suo navigatore sarà Emiliano Ceccarelli, con il quale formerà l’equipaggio chiamato a confrontarsi con gli altri protagonisti della competizione. La cornice sarà quella spettacolare dell’Autodromo Nazionale di Monza, uno dei luoghi simbolo del motorsport internazionale, lo stesso dove solo due mesi fa Kimi Antonelli ha sbalordito il mondo intero vincendo il GP di Formula Uno partendo 19° in griglia e riportando la bandiera italiana sul gradino più alto del podio dopo ben 60 anni.

Manca ormai pochissimo quindi: il 14 e 15 novembre i riflettori saranno nuovamente puntati su Monza. Per Giuseppe Troiano Jr. sarà un’importante occasione per scrivere una nuova pagina della propria avventura sportiva e puntare a nuove soddisfazioni. E ovviamente tutta Manfredonia è pronta a sostenerlo.