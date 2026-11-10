Turismo del Gargano, il 2026 segna una flessione. Necessario un cambio di strategia

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TURISMO DEL GARGANO, DATI GEN/SET : IL 2026 SEGNA UNA FLESSIONE. NECESSARIO UN CAMBIO DI STRATEGIA PER RILANCIARE LA DESTINAZIONE

Analisi dei flussi turistici – gennaio/settembre 2026 – Osservatorio turistico Regione Puglia

I dati turistici del Gargano relativi al periodo gennaio-settembre 2026 evidenziano un rallentamento dei flussi rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando la necessità di una riflessione sulle strategie di sviluppo, promozione e commercializzazione della principale destinazione turistica della provincia di Foggia.

Nel complesso, il territorio registra 828.819 arrivi, con una diminuzione del 6,55%, e 4.081.085 presenze, in calo del 3,86% rispetto ai primi nove mesi del 2025. In termini assoluti, si tratta di oltre 58.000 arrivi e 163.000 pernottamenti in meno.

Il confronto con il 2024 evidenzia tuttavia una sostanziale tenuta di lungo periodo, con arrivi superiori dello 0,98% e presenze dello 0,54%. La flessione del 2026 assume quindi particolare significato soprattutto se rapportata ai risultati positivi conseguiti nel 2025.

LE PRINCIPALI CRITICITÀ TERRITORIALI

L’analisi dei diversi segmenti turistici mette in evidenza situazioni profondamente differenti.

1. Gargano balneare

Il comparto balneare, che rappresenta il principale motore economico del turismo garganico, registra 620.244 arrivi (-2,24%) e 3.551.839 presenze (-3,26%).

Vieste, principale destinazione turistica del territorio, perde circa 37.000 presenze, mentre Peschici evidenzia una flessione del 2,24%. Particolarmente interessante il risultato di Rodi Garganico, che registra una crescita delle presenze dell’1,06%, nonostante una sostanziale stabilità degli arrivi.

Merita inoltre attenzione Mattinata, dove le presenze diminuiscono del 23,99%, a fronte di una flessione degli arrivi più contenuta.

2. Gargano religioso

È il segmento che presenta le maggiori difficoltà, con 180.939 arrivi (-19,54%) e 377.560 presenze (-10,20%).

Particolarmente significativa la contrazione di San Giovanni Rotondo, che perde oltre 42.000 arrivi e 43.000 presenze rispetto al 2025.

Un risultato che richiede una strategia specifica per rilanciare il turismo religioso, valorizzando le potenzialità di San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e degli altri luoghi di interesse spirituale e culturale.

3. Gargano dei laghi

L’area registra una sostanziale tenuta, con 27.194 arrivi (-0,63%) e 150.525 presenze (-1,31%).

Da sottolineare il risultato positivo di San Nicandro Garganico, che cresce del 3,42% negli arrivi e del 5,52% nelle presenze. Un segnale che conferma le potenzialità del turismo naturalistico, ambientale ed esperienziale.

LE CONSIDERAZIONI DI ASSOTURISMO CAPITANATA

Per ASSOTURISMO CAPITANATA, i dati non devono essere letti esclusivamente come una flessione statistica, ma come un indicatore delle criticità e delle opportunità che interessano il sistema turistico garganico.

La forte concentrazione dei pernottamenti nel comparto balneare, le difficoltà del turismo religioso e le differenze di rendimento tra le singole destinazioni dimostrano che il Gargano ha bisogno di una programmazione territoriale più coordinata e di una maggiore capacità di commercializzazione della propria offerta.

È necessario superare una promozione frammentata, spesso limitata ai singoli Comuni e ai rispettivi calendari di eventi, per costruire una destinazione turistica integrata, capace di mettere in rete mare, borghi, laghi, natura, cultura, religione ed enogastronomia.

Occorre inoltre investire sulla destagionalizzazione, sviluppando prodotti turistici capaci di generare pernottamenti anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili.

NICOLA RAGNO, Coordinatore provinciale di ASSOTURISMO CAPITANATA: «I numeri ci consegnano un segnale che non possiamo sottovalutare. Il Gargano continua a rappresentare una delle destinazioni turistiche più importanti della Puglia, ma non può vivere soltanto della propria bellezza paesaggistica e della stagione balneare. La diminuzione di oltre 163.000 presenze rispetto al 2025 deve indurci a una riflessione seria sulla competitività della nostra offerta e sulla capacità di intercettare nuovi flussi turistici».

«La criticità di San Giovanni Rotondo, la flessione di alcune importanti località balneari e, contemporaneamente, i risultati positivi di realtà come Rodi Garganico e San Nicandro Garganico dimostrano che non esiste un’unica dinamica turistica per tutto il territorio. Servono analisi, strategie e interventi differenziati, costruiti sulle caratteristiche e sulle potenzialità di ciascuna destinazione».

«Come ASSOTURISMO CAPITANATA riteniamo indispensabile avviare un confronto stabile tra Comuni, istituzioni, associazioni di categoria e operatori economici. Dobbiamo passare dalla promozione dei singoli territori alla commercializzazione di un prodotto turistico unitario, capace di integrare le diverse identità del Gargano e di generare opportunità durante tutto l’anno».

«La vera sfida non è soltanto recuperare gli arrivi e le presenze perduti, ma aumentare il valore economico del turismo: più pernottamenti, maggiore spesa dei visitatori, permanenze più lunghe, nuovi mercati e migliori opportunità per le imprese. Il Gargano deve diventare una destinazione competitiva 365 giorni l’anno, non soltanto una straordinaria meta per le vacanze estive».

LA PROPOSTA

ASSOTURISMO CAPITANATA propone l’avvio di un tavolo permanente di confronto sul turismo del Gargano, finalizzato a:

Elaborare una strategia unitaria di promozione e commercializzazione della destinazione.

Rafforzare il turismo religioso e culturale, valorizzando le potenzialità di San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo.

Sostenere il comparto balneare attraverso politiche di competitività, qualità e innovazione.

Sviluppare il turismo naturalistico ed esperienziale, valorizzando i laghi, i borghi e le aree interne.

Coordinare eventi e iniziative dei Comuni per costruire un calendario turistico distribuito durante tutto l’anno.

Migliorare i collegamenti, i servizi e l’accessibilità delle destinazioni.

Rafforzare la collaborazione con gli operatori turistici e i tour operator per trasformare le risorse territoriali in prodotti concretamente commercializzabili.

Il Gargano ha tutte le caratteristiche per consolidare il proprio ruolo tra le principali destinazioni turistiche del Mezzogiorno. Quello che serve oggi è una visione comune, una programmazione concreta e una maggiore capacità di fare sistema.

Attenzione: in dati in verde non sono stati riportati dall’Osservatorio regionale, motivo per il quale sono stati inseriti gli stessi dati dell’anno precedente.

GENNAIO / SETTEMBRE ARRIVI TOTALI GENNAIO / SETTEMBRE PRESENZE TOTALI GENNAIO / AGOSTO RAPPORTO DI PERMANENZA GARGANO 2024 2025 VAR % 25/24 2026 VAR % 26/25 GARGANO 2024 2025 VAR % 25/24 2026 VAR % 26/25 GARGANO 2024 2025 2026 Gargano balneare Gargano balneare Gargano balneare Isole Tremiti (FG) 17.270 17.943 3,90% 19.304 7,59% Isole Tremiti (FG) 52.609 57.944 10,14% 59.353 2,43% Isole Tremiti (FG) 3,0 3,2 3,1 Manfredonia (FG) 33.901 35.857 5,77% 34.416 -4,02% Manfredonia (FG) 131.101 146.354 11,63% 136.075 -7,02% Manfredonia (FG) 3,9 4,1 4,0 Mattinata (FG) 50.769 57.009 12,29% 55.377 -2,86% Mattinata (FG) 231.588 273.391 18,05% 207.810 -23,99% Mattinata (FG) 4,6 4,8 3,8 Peschici (FG) 82.296 81.440 -1,04% 79.209 -2,74% Peschici (FG) 577.365 562.494 -2,58% 549.894 -2,24% Peschici (FG) 7,0 6,9 6,9 Rodi Garganico (FG) 52.620 56.754 7,86% 56.579 -0,31% Rodi Garganico (FG) 321.995 351.494 9,16% 355.235 1,06% Rodi Garganico (FG) 6,1 6,2 6,3 Vico Del Gargano (FG) 20.290 20.306 0,08% 20.808 2,47% Vico Del Gargano (FG) 129.452 132.934 2,69% 133.746 0,61% Vico Del Gargano (FG) 6,4 6,5 6,4 Vieste (FG) 346.402 365.161 5,42% 354.551 -2,91% Vieste (FG) 2.084.211 2.146.750 3,00% 2.109.726 -1,72% Vieste (FG) 6,0 5,9 6,0 603.548 634.470 5,12% 620.244 -2,24% 3.528.321 3.671.361 4,05% 3.551.839 -3,26% 5,8 5,8 5,7 Gargano Laghi Gargano Laghi Gargano Laghi Cagnano Varano (FG) 3.095 3.556 14,89% 3.556 0,00% Cagnano Varano (FG) 23.337 22.131 -5,17% 22.131 0,00% Cagnano Varano (FG) 7,5 6,2 6,2 Carpino (FG) 1.012 1.091 7,81% 1.079 -1,10% Carpino (FG) 2.395 2.832 18,25% 2.676 -5,51% Carpino (FG) 2,4 2,6 2,5 Ischitella (FG) 5.469 5.942 8,65% 6.215 4,59% Ischitella (FG) 38.313 41.666 8,75% 41.370 -0,71% Ischitella (FG) 7,0 7,0 6,7 Lesina (FG) 12.397 13.272 7,06% 12.718 -4,17% Lesina (FG) 62.696 66.926 6,75% 64.326 -3,88% Lesina (FG) 5,1 5,0 5,1 San Nicandro Garganico (FG) 3.055 3.506 14,76% 3.626 3,42% San Nicandro Garganico (FG) 16.126 18.975 17,67% 20.022 5,52% San Nicandro Garganico (FG) 5,3 5,4 5,5 25.028 27.367 9,35% 27.194 -0,63% 142.867 152.530 6,76% 150.525 -1,31% 5,7 5,6 5,5 Gargano religioso Gargano religioso Gargano religioso Monte Sant’Angelo (FG) 21.342 22.448 5,18% 21.880 -2,53% Monte Sant’Angelo (FG) 65.216 64.168 -1,61% 66.093 3,00% Monte Sant’Angelo (FG) 3,1 2,9 3,0 San Giovanni Rotondo (FG) 168.363 199.175 18,30% 156.817 -21,27% San Giovanni Rotondo (FG) 318.303 350.913 10,24% 307.644 -12,33% San Giovanni Rotondo (FG) 1,9 1,8 2,0 San Marco In Lamis (FG) 2.299 3.250 41,37% 2.242 -31,02% San Marco In Lamis (FG) 3.977 5.362 34,83% 3.823 -28,70% San Marco in Lamis 1,7 1,6 1,7 192.004 224.873 17,12% 180.939 -19,54% 387.496 420.443 8,50% 377.560 -10,20% 2,0 1,9 2,1 Gargano altro Gargano altro Gargano altro Poggio Imperiale (FG) 11 73 563,64% 271 271,23% Poggio Imperiale (FG) 17 108 535,29% 540 400,00% Poggio Imperiale 1,5 1,5 2,0 Rignano Garganico 30 38 26,67% 38 0,00% Rignano Garganico 57 98 71,93% 98 0,00% Rignano Garganico 1,9 2,6 2,6 Serracapriola 184 121 -34,24% 133 9,92% Serracapriola 349 388 11,17% 523 34,79% Serracapriola 1,9 3,2 3,9 225 232 3,11% 442 90,52% 423 594 40,43% 1.161 95,45% TOTALE GARGANO 820.805 886.942 8,06% 828.819 -6,55% TOTALE GARGANO 4.059.107 4.244.928 4,58% 4.081.085 -3,86% TOTALE GARGANO