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Cerignola: Controlli del NOE di Bari, sequestrata ditta per gestione illecita dei rifiuti.

Nei giorni scorsi i militari del N.O.E. di Bari sottoponevano a sequestro preventivo, convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, una ditta situata a Cerignola (Fg).

L’azienda controllata risultava essere in possesso di A.U.A. (autorizzazione unica ambientale) per trattare i rifiuti speciali non pericolosi, nel caso specifico rottami di ferro e acciaio, e produrre al termine del ciclo di lavorazione “end of waste”, ossia nuova materia prima.

Nel corso del sopralluogo è emerso che l’azienda aveva stoccato i rifiuti in aree non ricomprese nel titolo autorizzativo e non era presente la prevista cartellonistica per le aree autorizzate. Durante l’ispezione si accertava inoltre una promiscuità del materiale da sottoporre a lavorazione con quello già trattato. Infine si appurava che la società gestiva un quantitativo di rifiuti superiore a circa 5 volte rispetto a quello previsto dall’A.U.A.

Per tali motivi l’area di circa 5.000 mq veniva sottoposta a sequestro unitamente a 3.000 tonnellate di rifiuti ivi stoccati.

La Procura di Foggia nel condividere l’interesse pubblico di interrompere le condotte illecite, convalidava il sequestro. Sono in corso le attività finalizzate ad ottenere il ripristino ambientale dell’area.

È importante sottolineare che il relativo procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza, in ordine al reato contestato, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.