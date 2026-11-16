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Guida Michelin, Gargano e Manfredonia protagonisti

Redazione16 Novembre 2026
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Guida Michelin, Gargano e Manfredonia protagonisti

La Guida Michelin 2027 ha premiato, ancora una volta, Manfredonia ed il Gargano selezionando dei ristoranti senza stella.

Tra i ristoranti selezionati:

Manfredonia: Coppola Rossa, Osteria Boccolicchio
Monte Sant’Angelo: Li Jalantuumene
Vieste: Al Dragone, La Ripa
Peschici: Porta di Basso
Apricena: Corte Federiciana
Lesina: Le antiche sere

Unipol Manfredonia
Redazione16 Novembre 2026