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Mattinata-Vieste, Piemontese: “La galleria Palombari riaprirà al traffico durante le festività natalizie”

È quanto il Direttore della Struttura Territoriale Puglia di Anas, Francesco Ruocco, mi ha comunicato rispondendo alla lettera con cui ho raccolto le preoccupazioni dei cittadini, degli amministratori locali e degli operatori economici del Gargano.

Il calendario dei lavori sarà rimodulato per consentire la sospensione delle lavorazioni e la contestuale riapertura della galleria:

dal 18 dicembre 2026 all’11 gennaio 2027;

dal 31 maggio al 15 settembre 2027.

Un risultato concreto per chi torna a casa durante le feste, per chi sul Gargano vive e lavora e per le imprese che si preparano ad accogliere i visitatori nella prossima estate.

Come si legge nelle lettere che ci siamo scambiati e che potete vedere qui, gli interventi sono importanti: riguardano le opere civili, la pavimentazione e gli impianti tecnologici e antincendio della galleria. La loro complessità richiede la chiusura al traffico durante le lavorazioni, prevista a partire dal 16 novembre. Con le due pause, la conclusione definitiva dei lavori è programmata entro novembre 2027.

Ringrazio l’ingegner Ruocco per l’attenzione alle esigenze del territorio e per la disponibilità a individuare questa soluzione.

Resta essenziale seguire la viabilità alternativa e contenere i disagi nei periodi di chiusura.

Anas ha assicurato un monitoraggio costante: continueremo a mantenere aperto il confronto con i Comuni e le associazioni di categoria, verificando il rispetto degli impegni.