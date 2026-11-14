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San Paolo di Civitate: 63enne arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Stazione di San Paolo di Civitate, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 63 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, nel centro di San Paolo di Civitate, i Carabinieri hanno rinvenuto, sul tavolo della cucina, una prima dose di marijuana e, da un controllo più approfondito, occultate in un terreno adiacente all’abitazione e nella materiale disponibilità dell’uomo, altre sei buste contenenti la medesima sostanza stupefacente, confezionate e termosigillate. Complessivamente, sono stati sequestrati oltre 320 grammi di marijuana e circa 66 grammi di cocaina, quantitativi dai quali sarebbe stato possibile ricavare rispettivamente circa 1.900 e 400 dosi. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre rinvenuti una macchina per il confezionamento sottovuoto e un rotolo di pellicola, materiale ritenuto funzionale alla preparazione e al confezionamento delle sostanze stupefacenti.

All’esito del giudizio di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto, nei confronti dell’uomo, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna.