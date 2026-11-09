Foggia, commemorazione del crollo di Viale Giotto
Foggia, commemorazione del crollo di Viale Giotto
In occasione del 27° anniversario del tragico crollo del palazzo di Viale Giotto, l’Amministrazione Comunale di Foggia intende rinnovare il ricordo delle 67 vittime, rendendo loro un doveroso e sentito omaggio attraverso due momenti commemorativi, secondo il seguente programma:
• Martedì 10 novembre 2026, ore 18:00 – Viale Giotto, presso il “Parco della Memoria”: momento di raccoglimento e preghiera, benedizione e deposizione di una corona d’alloro.
• Mercoledì 11 novembre 2026, ore 09:30 – Cimitero comunale, presso la Cappella dedicata alle vittime del crollo di Viale Giotto: benedizione e deposizione di una corona d’alloro.
Le cerimonie rappresentano un’importante occasione di memoria collettiva e di vicinanza alle famiglie delle vittime, affinché il ricordo di quella tragica vicenda continui a essere custodito e condiviso dall’intera comunità cittadina.