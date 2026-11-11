Casa Natale 2026: il più grande mercatino di Natale è da Gelsomino Home

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Casa Natale 2026 ha aperto le sue porte lo scorso 26 ottobre e si è subito confermata meta obbligatoria per gli amanti del Natale.

Come ogni anno, infatti, da Gelsomino Home si torna a respirare l’aria del periodo più magico dell’anno tra nuove collezioni, decorazioni e ambientazioni tutte da esplorare.

Un mondo di ambientazioni da scoprire

Nulla è lasciato al caso tutte le ambientazioni sono pensate per lasciarsi ispirare, scoprire le tendenze dell’anno e immaginare nuove atmosfere per la propria casa.

Dalla suggestiva baita innevata al caratteristico villaggio natalizio in miniatura Lemax, ogni spazio racconta un modo diverso di vivere il Natale.

L’expo centrale celebra i grandi classici delle feste, mentre il Natale in velluto interpreta la tradizione attraverso materiali ricercati, colori profondi e dettagli eleganti.

Non manca la sala delle magie, dedicata ai trend del Natale 2026, insieme a tante altre ambientazioni che raccolgono le novità della stagione: alberi di Natale, addobbi, luci, complementi e decorazioni per ogni stile.

Il tuo prossimo Natale comincia qui

Casa Natale non è soltanto un mercatino di decorazioni natalizie, ma un’esperienza da vivere di persona, tra idee, atmosfere e nuove ispirazioni.

Se vuoi scoprire dal vivo Casa Natale 2026, ti basta andare da Gelsomino Home, a Manfredonia, S.P. 58 Le Matine, km 14.