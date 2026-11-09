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Manfredonia, concorso Ase: “Dov’è la banca dati?”

Vorrei portare all’attenzione della stampa locale e dell’opinione pubblica una questione che ritengo particolarmente importante e che riguarda il concorso ASE Manfredonia, previsto per il prossimo 17 novembre.

Ad oggi, non risulta disponibile una banca dati ufficiale che consenta ai candidati di esercitarsi e prepararsi adeguatamente alle prove concorsuali.

Mi chiedo: come può una persona che non lavora già nel settore, che non ha esperienza specifica e che magari si avvicina per la prima volta a questo tipo di selezione, affrontare un concorso senza sapere su quali argomenti prepararsi e senza avere uno strumento concreto per esercitarsi?

Non tutti i candidati partono dalle stesse condizioni. C’è chi conosce già il settore e chi, invece, avrebbe bisogno di materiale ufficiale per poter studiare e competere ad armi pari.

L’assenza di una banca dati rischia di creare una disparità tra i partecipanti e alimenta inevitabilmente dubbi e perplessità. Viene spontaneo chiedersi se questa situazione non finisca per avvantaggiare proprio chi è già del mestiere o conosce già determinate procedure, penalizzando chi vorrebbe semplicemente avere una possibilità.

Non vogliamo pensare che sia già tutto deciso o che le regole siano costruite per favorire qualcuno e scoraggiare altri, ma è proprio per evitare qualsiasi sospetto che servono trasparenza, correttezza e pari opportunità.

La richiesta è chiara:

– Pubblicare immediatamente una banca dati ufficiale, dando a tutti il tempo necessario per prepararsi, con conseguente rinvio della data del concorso.

– In alternativa, valutare la sospensione della procedura fino a quando non saranno garantite condizioni realmente eque per tutti i candidati.

Un concorso pubblico deve essere un’opportunità per tutti, non una prova in cui qualcuno parte già avvantaggiato e qualcun altro viene lasciato senza gli strumenti necessari per competere.

La meritocrazia si dimostra garantendo a tutti le stesse possibilità di preparazione, non soltanto mettendo i candidati davanti a una prova.

Chiediamo risposte e soprattutto chiarezza. Perché dietro ogni candidatura c’è una persona che spera in un’opportunità di lavoro e che merita rispetto. Vi chiedo di pubblicare la segnalazione a tutela di tutti i candidati!

Segnalazione