Oggi è la Giornata mondiale della Prematurità

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A partire da quest’anno la Giornata mondiale della Prematurità si celebra il 15 novembre e non più il 17.



Oggi, questa missione è più importante che mai. Spostandosi al 15 novembre ed entrando a far parte del calendario dell’OMS, questa Giornata acquisisce una voce globale più forte, che può contribuire a rafforzare la difesa dei diritti, ad ampliare la consapevolezza e a promuovere azioni concrete a favore dei neonati prematuri e delle loro famiglie in tutto il mondo.

Da ospedali e associazioni di genitori a operatori sanitari, attivisti, ricercatori, politici e singoli cittadini, questo appuntamento rappresenta un momento comunitario per parlare con una sola voce a favore di cure migliori, un sostegno più forte e un futuro più sano.

“Small babies, big potential. Invest in follow-up care to protect their future!”, “Piccoli neonati, grande potenziale. Investire nelle cure di follow-up per proteggere il loro futuro!”. Questo è il claim di quest’anno. Ci ricorda che ogni bambino nato troppo presto merita l’opportunità di sopravvivere, crescere e raggiungere il suo pieno potenziale e sottolinea l’importanza fondamentale di garantire il follow-up e l’assistenza medica/sanitaria continua anche dopo la dimissione dalla Terapia Intensiva Neonatale (TIN).

Tutto ciò diventa momento di approfondimento e condivisione nell’evento organizzato come ogni anno dalla Terapia Intensiva Neonatale di Casa Sollievo della Sofferenza e dall’Associazione delle famiglie “Crescere Insieme in TIN”, con il patricinio della Società Italiana di Neonatologia, un’importante occasione per sensibilizzare sui temi legati alla prematurità e per condividere esperienze, conoscenze e emozioni. E’ un momento di incontro che gli operatori della Neonatologia dell’Ospedale di San Pio vivono sempre con particolare partecipazione nell’accogliere le famiglie della TIN in un contesto gioioso e ospitale.

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