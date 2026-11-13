Teatro Lucio Dalla, gli Apocrifi hanno già sconfinato

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Il Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia è ripartito con Sconfina, la nuova stagione di prosa della Bottega degli Apocrifi, e la città ha già risposto, confermando un numero importantissimo di abbonamenti e dunque il patto di fiducia con la compagnia.

Sconfina: il cartellone del Teatro Lucio Dalla

La stagione è ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, da Puglia Culture e dalla Bottega degli Apocrifi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Presentata a ottobre in una lunga giornata di festa, accompagnerà il pubblico da novembre ad aprile 2027 con quasi quaranta titoli: quattordici appuntamenti di prosa più uno speciale fuori abbonamento, dieci spettacoli domenicali per le famiglie, tredici mattinate per le scuole. A questi si aggiungono una festa di comunità per i giovani spettatori, tre laboratori e due percorsi di formazione, uno per i docenti e uno per il pubblico.

Il nome è già una dichiarazione d’intenti, come sempre. Un teatro che attraversa regole, consuetudini e prevedibilità, e che si oppone alla “dittatura dell’intrattenimento”. Il direttore artistico della compagnia, Cosimo Severo, indica in bontà e gentilezza il “motore di un cambiamento obbligato“. È la stessa linea di sempre, con ancora più convinzione ed osservazione del presente.

Una partenza come comunità

La stagione si è aperta domenica 1 novembre con Il seme del melograno, la rilettura del mito di Demetra e Persefone scritta da Nunzia Antonino e Carlo Bruni, con Antonino in scena. Un classico che non stancherà mai il pubblico.

Il 7 e l’8 novembre è tornata, con più gioia che mai, La via dei bambini, e per due giorni il teatro Lucio Dalla e la di solito trafficata via della Croce sono diventati una piazza. Il programma metteva insieme il Convegno dei bambini, in cui i più piccoli hanno preso parola sulla città che abitano, lo spettacolo per due spettatori Sinfonia acquatica nel Giardino delle Suore, il Festival dei Giochi Tradizionali, le letture del Giardino delle Storie, La regina delle nevi di Giallo Mare Minimal Teatro, la clownerie di Gustavo La Vita e, a chiudere, un Grande Tiro alla Fune. Una due giorni coinvolgente e seguitissima. L’idea di partenza era quella di provare a immaginare come sarebbe una città a misura di bambino, “col rischio di innamorarsene e cominciare a costruirla davvero“.

Domenica 15 novembre nuovo appuntamento al Teatro Lucio Dalla

Il prossimo appuntamento di Con gli occhi aperti è domenica 15 novembre alle 18:00, sempre al Teatro Lucio Dalla, con Casa Romantika della compagnia toscana Catalyst, a cura di David Bianchi e Riccardo Rombi. Lo spettacolo è senza parole e mescola clownerie, mimo, musica e tutto ciò che attraversa queste arti per parlare di plastica, tema attualissimo e sempre opportuno da proporre alle famiglie. Il protagonista è Roman, un clown pescatore che naufraga su un’isola di plastica e ricostruisce un mondo da quello che gli altri hanno gettato via: quattro pali diventano una casa, una tovaglia un tetto. Un Robinson Crusoe contemporaneo, per una storia d’amore e d’ambiente adatta ai piccoli e a chi li accompagna.

Grande attesa per la prosa

La prosa del Teatro Lucio Dalla e di Sconfina entra nel vivo venerdì 20 novembre con Giulio Cesare o la Notte della Repubblica, rilettura shakespeariana del brillante Marco Lorenzi che usa la congiura per interrogarsi sulla fragilità della democrazia e sulla responsabilità dell’individuo. A chiudere, il 22 aprile 2027, sarà Andrea Pennacchi con Alieni in Laguna, monologo sui cambiamenti climatici. In mezzo c’è un cartellone che tiene insieme classici e contemporaneo: il Finale di partita di Beckett con Maurizio Lupinelli (3 dicembre), Lella Costa in Lisistrata (15 gennaio), Roberto Latini con l’Antigone di Anouilh (rilettura di Sofocle, 4 febbraio), Alessandro Bergonzoni (12 marzo) e Gianfelice Imparato nel Medico dei pazzi di Scarpetta (20 febbraio). Fuori abbonamento, sabato 23 gennaio, il sempre puntuale Nicola Lagioia porta Da dove nascono le storie, a partire dal suo nuovo romanzo Santa Barbara.

Ci sono poi gli appuntamenti che raccontano la ricerca. Il 1 aprile va in scena (H)Amleto di Factory Compagnia Transadriatica, indagine sul corpo non conforme da parte di una compagnia che ha già dimostrato tanto al Teatro Lucio Dalla. Il 20 marzo gli Apocrifi riportano a Manfredonia il loro Dittico Africano, C’era una volta l’Africa e Racconto personale, con Mamadou Diakité e Bakary Diaby. Torna dopo dieci anni Emma Dante, Leone d’Oro alla Carriera alla Biennale Teatro 2026, che l’8 aprile presenta L’angelo del focolare. Non mancano due serate di danza, in continuità con lo scorso anno, l’8 gennaio con ResExtensa e il 29 con Abbondanza/Bertoni.

La strada da seguire

Bottega degli Apocrifi ed il Teatro Lucio Dalla sono riconosciuti dal Ministero della Cultura come Centro di produzione per l’infanzia e la gioventù, che fa di Manfredonia un laboratorio permanente per i più giovani: produzioni originali, residenze, compagnie ospitate, un corso per i docenti curato dalla Casa dello Spettatore di Roma e il percorso de Il Circolo degli ErEtici, in collaborazione con il DIRIUM dell’Università di Bari. L’impegno di una compagnia per rendere il teatro un luogo abitato.