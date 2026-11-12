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Manfredonia, Action pronto all’apertura: c’è una data

MANFREDONIA- E’ ormai in fase di allestimento il negozio Action a Manfredonia che dovrebbe aprire i battenti il prossimo 28 novembre.

In queste ore è stata montata l’insegna dell’attività che sorgerà nell’ex Birreria dove una volta c’era un negozio di elettrodomestici a marchio “Euronics”.

La redazione de ilsipontino.net è stata la prima a dare la notizia dell’arrivo a Manfredonia del discount non-food Action. C’è grande attesa in città per l’apertura della catena olandese. Il Discount è noto per avere prezzi vantaggiosissimi. Al momento il gruppo conta 260 Punti vendita in Italia e dalle notizie raccolte in esclusiva dalla redazione de ilsipontino.net si prepara ad aprire i battenti il 28 novembre 2026 in una location storica e strategica: i locali dell’Ex Birreria in Via Cala del Fico 1, prendendo il posto dello storico punto vendita Euronics chiuso qualche mese fa.

La catena in questi giorni sta allestendo il punto vendita di Manfredonia per l’imminente apertura. L’arrivo di Action si inserisce in una più ampia riqualificazione dell’area limitrofa al Centro Commerciale del Gargano, che vedrà presto anche l’apertura di un McDonald’s.