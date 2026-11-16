Corte di Appello Foggia, sezione distaccata: “Una proposta da sostenere”

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CORTE DI APPELLO A FOGGIA, SEZIONE DISTACCATA: “UNA PROPOSTA DA SOSTENERE, NON DA ARCHIVIARE”

FOGGIA – Gli Avvocati Penalisti di Capitanata esprimono piena e convinta adesione alla proposta del Procuratore della Repubblica di Foggia, Dott. Enrico Infante, finalizzata alla istituzione a Foggia di una sezione distaccata della Corte di Appello di Bari, e ne condividono l’invito a non archiviare una battaglia che, prima ancora che politica, è di civiltà giuridica.

Desta, per contro, stupore e meraviglia la presa di posizione contraria del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, Avv. Gianluca Ursitti, secondo il quale aprire nuovi uffici giudiziari sarebbe «antistorico». Che a frenare sia proprio chi rappresenta l’Avvocatura del territorio è scelta che non esitiamo a definire ‘tafazziana’: si rinuncia in partenza a un presidio che gioverebbe, innanzitutto, ai cittadini e agli stessi avvocati della Capitanata.

Non vi è nulla di antistorico nella proposta. È storia di oggi, non di ieri, che Taranto sia tuttora sede di sezione distaccata della Corte di Appello di Lecce. Ebbene, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2026, la Provincia di Foggia conta 587.785 abitanti, quella di Taranto 547.928: quasi quarantamila in meno, su un territorio di gran lunga meno esteso. Se quel presidio non è anacronistico a Taranto, a fortiori non può esserlo a Foggia; diversamente, si dovrebbe spiegare perché ciò che altrove è ritenuto normale diventi, qui, un’operazione nostalgica.

Né persuade l’argomento della giustizia telematica. Il giudizio penale di appello non è una pratica da sbrigare a distanza: è il luogo in cui si decide della libertà delle persone, e la presenza del difensore e l’oralità ne restano garanzie irrinunciabili. In una terra segnata da una criminalità organizzata tra le più aggressive del Paese, la prossimità della giurisdizione è, inoltre, segno tangibile della presenza dello Stato.

Gli Avvocati Penalisti di Capitanata auspicano che l’Avvocatura foggiana ritrovi, sul punto, unità di intenti e si dichiarano sin d’ora disponibili a sostenere l’iniziativa in ogni sede istituzionale.

Avv. Marcello Oreste Di Giuseppe

Presidente degli Avvocati Penalisti di Capitanata