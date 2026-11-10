La rivoluzione silenziosa dei ristoranti sardi: «Via i tablet ai bambini a tavola»

In Sardegna cresce il fronte dei locali che scoraggiano l'uso di smartphone e schermi durante i pasti

C’era una volta il pranzo della domenica, o la cena fuori in famiglia, scanditi dal tintinnio delle posate, dalle risate e dal chiacchiericcio incrociato tra adulti e bambini. Oggi, basta farsi un giro in un qualsiasi ristorante per imbattersi in uno scenario radicalmente diverso: tavolate silenziose dove i più piccoli fissano, ipnotizzati, lo schermo di uno smartphone o di un tablet che trasmette video a ripetizione, utilizzati come moderni "babysitter digitali" per garantire la quiete del pasto.

Una tendenza diffusa, che però in Sardegna ha trovato un argine inatteso. Un gruppo di ristoratori e gestori di locali dell'isola ha infatti deciso di dire basta, avviando una vera e propria crociata culturale per scoraggiare l’utilizzo dei device a tavola.

L'iniziativa, che sta raccogliendo adesioni da Cagliari a Sassari, non nasce da un divieto punitivo o da un'ostilità preconcetta verso la tecnologia, ma da una profonda preoccupazione sociologica ed educativa. Troppi schermi, troppa precocità e, soprattutto, troppa solitudine digitale proprio nel momento che, per eccellenza, dovrebbe celebrare la condivisione: il pasto. I promotori di questa controtendenza invitano i genitori a fare un passo indietro, spegnendo i display per riaccendere il dialogo con i propri figli, stimolandoli a vivere l'esperienza del ristorante come un momento di scoperta e di interazione con il mondo reale.

Per rendere la transizione meno traumatica e dimostrare che un'alternativa esiste, molti dei locali sardi aderenti hanno sostituito la tecnologia con la tradizione. Al posto del Wi-Fi e dei supporti per tablet, sui tavoli compaiono album e pastelli per colorare, piccoli giochi in legno, tovagliette interattive di carta e giochi da tavolo classici. Strumenti semplici che stimolano la creatività e la manualità, spingendo i bambini a relazionarsi con lo spazio circostante, con i camerieri e, soprattutto, con i propri genitori.

L’iniziativa sta sollevando un vivace dibattito tra i clienti. Se da un lato ci sono famiglie entusiaste di poter riscoprire una convivialità più autentica e "lenta", dall'altro non manca chi guarda con scetticismo a una scelta che toglie una comoda valvola di sfogo per la gestione dei capricci in pubblico.

Ma la scommessa dei ristoratori sardi va oltre il semplice profitto: è un manifesto di costume che rivendica il valore del ristorante non solo come luogo di consumo alimentare, ma come spazio di civiltà e di educazione sentimentale. La Sardegna, insomma, prova a tracciare la rotta per un nuovo umanesimo a tavola.