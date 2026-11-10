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A Manfredonia “Super Eroi del pianeta blu”, il progetto di educazione ambientale della Madre Teresa di Calcutta

Sabato 7 novembre ha preso ufficialmente il via presso la Scuola Primaria “Madre Teresa di Calcutta” il progetto di educazione ambientale “Supereroi del Pianeta Blu”, promosso dal CEAS “Ali sul Mare” del Comune di Manfredonia e realizzato dall’Associazione La Fenice APS.

Protagonisti del primo incontro sono stati gli alunni di due classi quarte e una classe quinta della scuola, per un totale di 55 bambini, che hanno partecipato con entusiasmo alle attività laboratoriali dedicate alla scoperta del mare, dell’ambiente e dei comportamenti sostenibili.

Attraverso giochi, momenti di confronto, attività creative e percorsi educativi pensati per coinvolgere attivamente gli studenti, i bambini hanno intrapreso un viaggio alla scoperta del valore dell’acqua, degli ecosistemi marini e delle buone pratiche per la tutela dell’ambiente. Un percorso che li ha portati a comprendere un messaggio fondamentale: i veri “Supereroi del Pianeta Blu” sono loro, custodi del mare e del territorio, chiamati ogni giorno a compiere piccoli gesti per proteggere e preservare il patrimonio naturale che li circonda.

Nel corso dell’incontro l’attenzione si è soffermata anche sul tema della corretta alimentazione e sul legame tra salute, benessere e sostenibilità ambientale. I bambini hanno infatti scoperto che un vero supereroe, per affrontare le proprie “missioni”, deve prendersi cura di sé attraverso scelte alimentari sane, equilibrate e rispettose dell’ambiente.

Per rendere ancora più concreto questo messaggio educativo, a conclusione delle attività ogni alunno ha ricevuto una vaschetta di carote, gentilmente offerta dall’azienda AgriDaniele Srl di Zapponeta, che ha scelto di sostenere il progetto contribuendo alla promozione del consumo di ortaggi tra i bambini in età scolare. Le carote, tra le verdure maggiormente gradite dagli alunni, hanno rappresentato un esempio pratico di merenda sana, nutriente e sostenibile.

Ai partecipanti sono state inoltre consegnate delle borracce riutilizzabili, uno strumento concreto per incentivare la riduzione della plastica monouso e promuovere comportamenti quotidiani più sostenibili a tutela del mare e dell’ambiente.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio percorso educativo che accompagnerà gli studenti nei prossimi mesi attraverso laboratori, esperienze sul territorio e attività partecipative finalizzate a sviluppare una maggiore consapevolezza ambientale e il senso di responsabilità verso il bene comune.

Il progetto rientra nelle attività del CEAS “Ali sul Mare” ed è sostenuto dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Manfredonia, guidato dall’Assessora Mariarita Valentino, con delega alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche, da sempre impegnato nella promozione di percorsi educativi orientati alla tutela dell’ambiente e alla diffusione di una cultura della sostenibilità.

Un particolare ringraziamento va a Pompea Talamo, che ha curato gli aspetti amministrativi ed economici del progetto; agli operatori dell’associazione La Fenice che con professionalità, passione e cura, hanno progettato e realizzato i laboratori educativi, coinvolgendo attivamente gli alunni in un percorso di scoperta e consapevolezza ambientale; ai Dirigenti scolastici e ai docenti che hanno accolto e sostenuto l’iniziativa. Infine un ringraziamento va all’azienda AgriDaniele Srl per la sensibilità dimostrata nel promuovere corretti stili alimentari tra le giovani generazioni.

I Supereroi del Pianeta Blu hanno iniziato la loro missione: proteggere il mare, rispettare l’ambiente e costruire, attraverso le proprie scelte quotidiane, un futuro più sostenibile per tutti.