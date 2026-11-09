Manfredonia, lo stato indecoroso in cui versa il Monumento ai Caduti

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Manfredonia 9 novembre 2026

Vergogna al monumento dei caduti. Le Guardie Ambientali: “Rispettiamo chi ha dato la vita per noi”

“Una premessa prima di questa denuncia/segnalazione: le Guardie Ambientali Italiane, capeggiate dal Responsabile Alessandro Manzella, vivono quotidianamente la strada. Ciò significa “infiltrati” tra la comunità, vedono e ascoltano. Molte situazioni non possono sfuggire, a differenza di chi vive gli uffici”.

Quello che denunciamo stamattina è lo stato indecoroso in cui versa il Monumento ai Caduti di Guerra di Manfredonia, in Villa Comunale.

Come vedete dalle foto, tutto il basamento in marmo del monumento è imbrattato da scritte e graffiti. Chiediamo la rimozione immediata di queste scritte: primo, per rispetto verso il Monumento e verso i nostri Caduti. Secondo, per il senso di civiltà di una città come Manfredonia, che accoglie turisti.

Ovvio, che le Guardie, non chiedono la rimozione di tutte le scritte sui muri della città, sarebbe eccezionale, ma sanno che è difficile. Chiedono almeno di partire dai luoghi simbolo, dai luoghi importanti e visitati dai turisti e dai nostri figli.

Un monumento così, non può stare in queste condizioni, conclude Manzella.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane