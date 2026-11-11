San Nicandro Gargano: il Questore di Foggia sospende la licenza di un esercizio pubblico

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SAN NICANDRO GARGANICO: IL QUESTORE DI FOGGIA SOSPENDE LA LICENZA DI UN ESERCIZIO PUBBLICO

La Polizia di Stato, congiuntamente all’Arma dei Carabinieri, ha dato esecuzione, nella giornata del 9 novembre, al provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., emesso dal Questore di Foggia nei confronti di un esercizio pubblico di San Nicandro Garganico autorizzato alla vendita al dettaglio di alimenti e bevande.

Il provvedimento è stato adottato su proposta della locale Stazione Carabinieri, all’esito di una prolungata attività di controllo e monitoraggio dell’esercizio commerciale, condotta dalle Forze di Polizia anche nell’ambito dei servizi straordinari di controllo interforze disposti sul territorio e pianificati in sede di Tavolo Tecnico.

Nel corso dei ripetuti controlli è stata riscontrata la presenza abituale, all’interno e nelle immediate pertinenze dell’esercizio, di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, alcuni dei quali sottoposti a misure di prevenzione o segnalati per reati di particolare allarme sociale. Tra questi, reati contro il patrimonio e la persona, violazioni della normativa in materia di stupefacenti e armi, reati contro la Pubblica Amministrazione e l’Amministrazione della Giustizia, nonché illeciti in materia di circolazione stradale.

È stato inoltre rilevato che l’esercizio, autorizzato alla sola vendita di alimenti e bevande alcoliche e analcoliche da asporto, era divenuto un abituale punto di ritrovo per avventori che consumavano sul posto i prodotti acquistati, intrattenendosi nei locali o nelle aree immediatamente adiacenti.

La situazione era già stata oggetto di attenzione da parte delle istituzioni locali, a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini relative a episodi di degrado, disturbo della quiete pubblica e imbrattamento degli spazi urbani, riconducibili anche all’abituale consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici. In tale contesto, il Sindaco aveva adottato un’apposita ordinanza, vietando il bivaccamento, lo stazionamento e il consumo sul posto di bevande alcoliche, nonché l’abbandono di bottiglie.

Alla luce degli elementi raccolti, il Questore di Foggia ha pertanto disposto la sospensione della licenza per la durata di 7 giorni, con conseguente chiusura temporanea dell’attività commerciale, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., al fine di interrompere una situazione ritenuta pregiudizievole per la sicurezza pubblica e prevenire il protrarsi di episodi di disturbo e degrado.

L’attività di controllo e prevenzione della Polizia di Stato, in sinergia con le altre Forze di Polizia, prosegue costantemente su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione agli esercizi pubblici e ai luoghi di aggregazione che, per le modalità di frequentazione e le situazioni riscontrate, possono rappresentare fattori di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo è garantire condizioni di legalità e sicurezza e tutelare la tranquillità dei cittadini.