Pane, quanto costa Pane, ecco dove costa di più in Italia

Pane, prezzi oltre i 5 euro al chilo: la classifica delle città più care

Indagine di AltroConsumo

Il pane si mangia meno di un tempo, ma resta un prodotto importante nella spesa alimentare. Altroconsumo ne ha monitorato negli anni gli aumenti, in quest’ultima analisi emerge che in media i prezzi del pane di grano tenero nelle città dell’indagine sono diminuiti del 3,2% rispetto al 2023, ma attenzione perché in più della metà dei casi i costi sono aumentati rispetto a tre anni fa. Oggi, comprare un chilo di pane può costare da poco più di 3 euro fino a oltre 5 euro, a seconda della città. E anche nello stesso centro abitato la scelta del negozio può fare una differenza importante.

Da Firenze a Padova, lo stesso chilo costa il 66% in più

A ottobre 2026 abbiamo raccolto 933 prezzi del pane in 161 punti vendita di dieci città italiane, tra grande distribuzione e panetterie tradizionali: Padova, Bologna, Genova, Milano, Palermo, Bari, Torino, Firenze, Roma e Napoli. Quando erano disponibili più varietà della stessa tipologia di pane, abbiamo considerato quello con il prezzo al chilo più basso.

La città più cara per il pane di grano tenero, il più economico tra le tipologie considerate, è Padova con un prezzo di 5,16 euro al chilo, seguita a breve distanza da Bologna, a 5,12 euro. All’estremo opposto troviamo Firenze, la città più economica, dove la media si ferma a 3,11 euro, e Napoli, a 3,23 euro. Tra Padova e Firenze ci sono dunque più di 2 euro di differenza per ogni chilo, pari al 66% in più. In mezzo si collocano situazioni molto diverse: Genova e Milano superano i 4,50 euro, mentre Roma e Torino restano sotto i 3,60 euro.



I diversi tipi di pane fanno la differenza sul costo

Il pane di grano tenero è quello che costa mediamente meno, con un prezzo di 4,15 euro al chilo. Seguono baguette e pagnotte, mentre il pane integrale risulta il più caro, con 5,13 euro al chilo, circa un quarto in più rispetto al grano tenero. Anche i panini di piccolo formato presentano prezzi relativamente elevati, vicini a quelli del pane integrale. Il prezzo varia anche in funzione del tipo di negozio scelto: la grande distribuzione è generalmente più conveniente delle panetterie, con alcune eccezioni.

Rispetto al 2017 il pane costa il 32% in più

Abbiamo confrontato i prezzi attuali con quelli della precedente indagine del 2023. Per garantire un confronto omogeneo, abbiamo considerato soltanto le nove città presenti in entrambe le rilevazioni, escludendo Bologna, introdotta per la prima volta nel 2026. Nel confronto con gli anni precedenti, i punti vendita visitati non sono necessariamente gli stessi.

Nel triennio, il prezzo medio del pane di grano tenero è passato da 4,18 a 4,05 euro al chilo, con un calo del 3,2%. Dietro il risultato complessivo, però, gli andamenti sono contrastanti. In cinque città su nove il pane costa più di tre anni fa: gli aumenti maggiori si registrano a Palermo (+10,5%) e Bari (+7,7%). Anche Napoli, pur restando tra le città più economiche, segna un rincaro del 5,8%. Le diminuzioni più marcate riguardano invece Firenze (−24,3%), Roma (−16%) e Milano (−12,2%). Quest’ultima, che nel 2023 era la più cara, scende sotto Padova e Genova.

Facendo un confronto ancora più lontano nel tempo, dal 2017 ad oggi il prezzo del pane di grano tenero è aumentato in tutte le città per le quali è disponibile il confronto. I rincari sono molto diversi: si va dal +12% di Torino e +15% di Milano fino al +67% di Bari, +58% di Napoli e +49% di Palermo; Padova registra un aumento del 45% e Bologna del 37%. Nel complesso, il prezzo del pane di grano tenero è passato da 3,15 €/kg nel 2017 a 4,15 €/kg nel 2026, con un aumento di circa il 32%.

Se da un lato c’è stata una leggera frenata della corsa del prezzo del pane rispetto agli aumenti degli anni precedenti, a cui può aver contribuito anche la riduzione, almeno in una parte del periodo, dei prezzi del frumento e di alcuni costi energetici, dall'altro le differenze di costo possono dipendere anche dalle scelte commerciali dei negozi. In particolare, è possibile che alcuni panifici e supermercati abbiano iniziato a vendere pani più economici rispetto al passato.



In panetteria il pane costa di più rispetto al supermercato

Per il pane di grano tenero, oggi al supermercato si spendono in media 3,61 euro al chilo, contro i 4,70 euro delle panetterie. In pratica, in panetteria si spende il 28% in più rispetto al supermercato. Il vantaggio, però, cambia molto da una città all’altra. A Torino la differenza è particolarmente evidente: nelle panetterie il pane costa mediamente il 74% in più rispetto alla grande distribuzione. A Bologna, Padova e Palermo il prezzo è maggiore di circa il 50%. Bari ribalta il risultato generale: qui le panetterie risultano mediamente più economiche dei supermercati. Il divario tra i due canali di vendita si è ridotto negli ultimi tre anni.









