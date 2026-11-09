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In 31 province italiane le famiglie giocano d’azzardo più di quanto spendono al supermercato

E in molte delle province dove si gioca di più, il censimento nazionale dei centri di cura non riporta nessun servizio pubblico.

Roma, 29 ottobre 2026 – In 31 province italiane su 103, le famiglie giocano d’azzardo più di quanto spendono per fare la spesa. In 54 il gioco supera l’affitto medio pagato.

In testa ci sono le province del Sud: a Caserta ogni famiglia gioca in media circa 850 euro al mese, contro circa 645 euro di spesa alimentare. Ma il dato più preoccupante riguarda le cure: in 28 delle 103 aree analizzate, il censimento nazionale dei centri per il disturbo da gioco d’azzardo non riporta nessun servizio pubblico. Tra queste ci sono alcune delle province dove si gioca di più in Italia.

Più che al supermercato, più che per l’affitto

A livello nazionale, nel 2025 ogni famiglia ha giocato in media circa 515 euro al mese. È poco meno di quanto spende per il cibo (552 euro secondo l’ISTAT) e più dell’affitto medio pagato dalle famiglie in affitto (438 euro).

Il quadro cambia molto da provincia a provincia. Le 31 province dove si gioca più di quanto si spende per mangiare si trovano soprattutto al Sud e nelle Isole, con alcuni casi nel Centro, come Prato, Latina, Frosinone e Fermo.

Provincia Giocato al mese per famiglia Spesa alimentare al mese (media regionale) Caserta circa 850 € circa 645 € Napoli circa 825 € circa 645 € Prato circa 790 € circa 540 € Salerno circa 790 € circa 645 € Teramo circa 770 € circa 545 € Isernia circa 735 € circa 570 € Palermo circa 735 € circa 575 €

Con l’affitto il confronto è ancora più netto: in tutte le province del Sud e delle Isole con i valori di gioco più alti, ogni famiglia gioca in un mese quasi il doppio dell’affitto medio dell’area.

Il dato della provincia di Foggia

Pos. Provincia Regione Giocato per adulto (€/anno) Giocato per famiglia (€/mese) Spesa alimentare (€/mese) Affitto medio (€/mese) Centri pubblici censiti 67 Foggia Puglia 3.532 € 578 € 444 € 369 €

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Dove si gioca di più, il censimento riporta meno centri di cura

La piattaforma “Uscire dal gioco” dell’Istituto Superiore di Sanità censisce oggi 241 centri per la cura del disturbo da gioco d’azzardo, di cui 197 pubblici. In media c’è un centro pubblico censito ogni 255.000 adulti circa.

In 28 delle 103 aree analizzate il censimento non riporta nessun centro pubblico. GiocoResponsabile.info ha incrociato questo dato con quanto si gioca per adulto, costruendo la classifica delle province dove si gioca di più e ci sono meno centri pubblici. Nelle prime dieci si gioca tra circa 3.760 e 4.660 euro l’anno per adulto, e in nessuna risulta un centro pubblico censito. In tutte e dieci, inoltre, le famiglie giocano più di quanto spendono per il cibo e per l’affitto. Quattro delle prime dieci sono in Calabria.