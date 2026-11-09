Da Bari voli diretti per Maldive, Zanzibar, Kenya e Repubblica Dominicana

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A partire dal 2027, da Bari partiranno voli diretti per le Maldive, Zanzibar, Kenya e Repubblica Dominicana, con un potenziamento dei collegamenti per le Canarie. A operare queste nuove tratte sarà Neos.

Si parte il 5 febbraio 2027 con il volo per Malè (Maldive) e il 24 per Mombasa (Kenya), il 13 marzo il volo per la Repubblica Dominicana. Confermato invece per l’estate 2027 il collegamento con Zanzibar cui si affiancherà un nuovo volo per il Kenya.

L’offerta viene ulteriormente arricchita dal potenziamento dei collegamenti con le Isole Canarie: nei mesi di novembre e dicembre saranno infatti disponibili ulteriori partenze verso Gran Canaria e Tenerife.

Il primo volo in programma è quello per Malé, nelle Maldive, il 5 febbraio 2027. Seguiranno Mombasa, in Kenya, il 24 febbraio e la Repubblica Dominicana il 13 marzo. Per l’estate 2027 è confermato il collegamento con Zanzibar, già presente nelle precedenti programmazioni, al quale si affiancherà un nuovo volo per il Kenya. Sulle Canarie, il potenziamento prevede partenze aggiuntive per Gran Canaria e Tenerifenei mesi di novembre e dicembre.



La programmazione nasce dalla collaborazione tra Aeroporti di Puglia, Neos, tour operator e agenzie di viaggio pugliesi. Le agenzie contribuiscono a intercettare la domanda locale e a commercializzare i collegamenti e i pacchetti.

“Questo programma di collegamenti – dichiara Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia – rappresenta il risultato concreto di una collaborazione virtuosa tra Aeroporti di Puglia, Neos, tour operator e soprattutto con le agenzie di viaggio pugliesi, partner preziosi che ogni giorno contribuiscono alla crescita del settore turistico regionale e alla costruzione di una cultura del viaggio sempre più evoluta e accessibile. Consentire ai cittadini di partire dalla Puglia per raggiungere Maldive, Caraibi, Africa o Canarie senza dover fare riferimento ad altri aeroporti significa migliorare la qualità dell’offerta, valorizzare il nostro network aeroportuale e rafforzare ulteriormente il ruolo strategico della Puglia nei collegamenti internazionali. È una risposta concreta a una domanda crescente di viaggi verso destinazioni esclusive e un ulteriore passo avanti nel percorso che ci vede impegnati a connettere sempre più la nostra regione con il mondo”.

“Con questa programmazione vogliamo offrire ai viaggiatori pugliesi la possibilità di raggiungere direttamente da Bari alcune delle destinazioni più desiderate, presenti anche nell’offerta dei diversi brand di viaggio di Alpitour World. Un legame tra volo e proposta turistica che rafforza le opportunità di scelta per il cliente e che si inserisce nella collaborazione con Aeroporti di Puglia e con la rete delle agenzie di viaggio del territorio”, dichiara Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos.