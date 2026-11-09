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Manfredonia, addio a Nicola Cainazzo, storico presidente del Coni della provincia di Brindisi

Si è spento all’età di 84 anni Nicola Cainazzo, figura di riferimento per lo sport della provincia di Brindisi. Per quasi 32 anni, dal 1985 al 2017, ha guidato il Comitato provinciale del CONI, accompagnando la crescita del movimento sportivo del territorio.

Già presidente provinciale della Federcaccia, Cainazzo ha concluso la sua esperienza alla guida del CONI brindisino nel marzo 2017 dopo quasi 32 anni, passando il testimone a Oronzo Pennetta.

Cainazzo era originario di Manfredonia e lascia la moglie Maria Pia La Torre e il figlio Mimmo.

I funerali si terranno domani pomeriggio alle 16 nella parrocchia di San Giustino de Jacobis del quartiere Bozzano.