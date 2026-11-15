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Quartiere Ferrovia ostaggio dei delinquenti, ancora vetri spaccati alle auto: “A che serve la videosorveglianza?”





Non passa settimana senza che arrivino segnalazioni di auto danneggiate, finestrini infranti e tentativi di furto. L’ultimo episodio ci viene segnalato da un residente del quartiere Ferrovia, ai danni di un’automobile parcheggiata in via Monfalcone.

Ormai siamo arrivati al paradosso: il danno provocato dai delinquenti supera spesso il valore di ciò che riescono a rubare. Anche perché, diciamocelo, ormai quasi nessuno è così sprovveduto da lasciare oggetti di valore in bella vista nell’abitacolo.

Eppure continuano a spaccare vetri, indisturbati, lasciando ai proprietari centinaia di euro di danni, disagi e una crescente sensazione di impotenza.

Ma non doveva esserci il famoso “Grande Fratello” della videosorveglianza? Non si era parlato di un incremento delle telecamere, di maggiori controlli e di una città sempre più monitorata?

Fa quasi ridere, se non ci fosse da piangere, che con tutti questi annunci non si riesca a fermare nemmeno il classico ladro di polli che gira per le strade a spaccare finestrini.

E allora qualche domanda è inevitabile.

Perché in tante altre città episodi simili non sembrano avere la stessa sistematicità? Perché chi viene individuato e fermato, in alcuni casi, torna in libertà in tempi brevissimi e può potenzialmente tornare a delinquere? Quale deterrente concreto esiste per chi continua a commettere questi reati?

Non si tratta soltanto del valore di un finestrino. Si tratta del diritto dei cittadini di parcheggiare la propria automobile sotto casa senza vivere con la preoccupazione di ritrovarla danneggiata il mattino successivo.

Il quartiere Ferrovia non può continuare a essere una terra di nessuno, dove i cittadini rispettano le regole, pagano le tasse e sostengono i danni, mentre chi delinque sembra non temere alcuna conseguenza.

Non servono altri annunci roboanti. Servono controlli, interventi concreti e risultati verificabili.

Perché la sicurezza non si misura dal numero di telecamere installate, ma dalla capacità di prevenire i reati, individuare i responsabili e impedire che gli stessi episodi si ripetano all’infinito.

E intanto, ancora una volta, a pagare sono i cittadini onesti.

Francamente, di fronte a episodi che si ripetono continuamente e alla sensazione che chi delinque possa tornare indisturbato a farlo, non è difficile comprendere l’esasperazione di chi arriva a pensare alla giustizia fai da te. Come sostiene Vincenzo De Luca, con la sua provocazione sulle «due mazzate istruttive» rispetto ad arresti che sembrano non produrre alcun effetto, la frustrazione dei cittadini rischia di trasformarsi in rabbia.

In una città che appare sempre più una terra di nessuno, qualcuno potrebbe persino convincersi che farsi giustizia da sé sia la soluzione più semplice.

Ma attenzione a non cadere in questo tranello. Perché, paradossalmente, a pagare le conseguenze più pesanti rischiano di essere proprio le persone perbene che, esasperate dall’ennesimo sopruso, finiscono per perdere la pazienza. La violenza non è la soluzione e non deve diventare una scorciatoia per colmare le mancanze delle istituzioni.

Denunciate sempre. Anche il più piccolo episodio. Segnalate, documentate, fate sentire la vostra voce. Non lasciamo che questi fatti diventino ordinaria amministrazione, non nascondiamo la polvere sotto il tappeto, perché tutti devono sapere in quale stato di degrado e insicurezza è stata ridotta Foggia.

Il silenzio rende invisibile il problema. Le denunce e le segnalazioni, invece, impediscono a chi ha il dovere di intervenire di continuare a voltarsi dall’altra parte.