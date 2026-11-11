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Manfredonia, in corso il censimento della popolazione

È in corso il Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni, un appuntamento fondamentale per il futuro e la programmazione del nostro territorio. Anche il nostro Comune partecipa attivamente a questa importante rilevazione.

Non hai ancora ricevuto la lettera dell’Istat? Vuoi scoprire se fai parte del campione selezionato per compilare il questionario? Puoi verificarlo subito in modo semplice e veloce:

Chiama il Numero Unico Istat 1510 (servizio gratuito)

Controlla la tua PEC

Verifica sull’app IO

Hai bisogno di assistenza? Rivolgiti al nostro Ufficio

Per qualsiasi dubbio o supporto nella compilazione, l’ufficio comunale dedicato al Censimento vi aspetta presso i Servizi Demografici (Palazzo della Sorgente):

Indirizzo: Piazzale Alessandro Galli (Palazzo della Sorgente), 71043 Manfredonia (FG)

Orari di apertura al pubblico:

• Martedì: 09:00 – 12:00 e 16:00 – 17:30

• Giovedì: 09:00 – 12:00

Contatti telefonici: 0884 519640 / 0884 519745

Email: statocivile@comune.manfredonia.fg.it

Partecipare è un piccolo gesto ma rappresenta una grande opportunità per raccontare la nostra comunità e il nostro Paese. I dati del censimento ci aiutano a migliorare i servizi e a pianificare interventi mirati per tutti noi. Il tuo contributo è prezioso: quando c’è un Censimento, è sempre il momento di farsi sentire!