Manfredonia, in corso il censimento della popolazione
Manfredonia, in corso il censimento della popolazione
È in corso il Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni, un appuntamento fondamentale per il futuro e la programmazione del nostro territorio. Anche il nostro Comune partecipa attivamente a questa importante rilevazione.
Non hai ancora ricevuto la lettera dell’Istat? Vuoi scoprire se fai parte del campione selezionato per compilare il questionario? Puoi verificarlo subito in modo semplice e veloce:
Chiama il Numero Unico Istat 1510 (servizio gratuito)
Controlla la tua PEC
Verifica sull’app IO
Hai bisogno di assistenza? Rivolgiti al nostro Ufficio
Per qualsiasi dubbio o supporto nella compilazione, l’ufficio comunale dedicato al Censimento vi aspetta presso i Servizi Demografici (Palazzo della Sorgente):
Indirizzo: Piazzale Alessandro Galli (Palazzo della Sorgente), 71043 Manfredonia (FG)
Orari di apertura al pubblico:
• Martedì: 09:00 – 12:00 e 16:00 – 17:30
• Giovedì: 09:00 – 12:00
Contatti telefonici: 0884 519640 / 0884 519745
Email: statocivile@comune.manfredonia.fg.it
Partecipare è un piccolo gesto ma rappresenta una grande opportunità per raccontare la nostra comunità e il nostro Paese. I dati del censimento ci aiutano a migliorare i servizi e a pianificare interventi mirati per tutti noi. Il tuo contributo è prezioso: quando c’è un Censimento, è sempre il momento di farsi sentire!