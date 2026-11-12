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Stramurales: Stornara nella “Global Top 20” del Rapporto dell’Agenzia delle Nazioni Unite d’Europa

Da “paese fantasma” a modello globale citato a Ginevra: la scommessa culturale di Stornara Life APS conquista l’attenzione della WIPO

C’è un’Italia del Sud che non fa poco rumore. Sta tra i campi di grano e le strade rurali della Capitanata, lontana dalle grandi rotte del turismo di massa. Fino a pochi anni fa Stornara, in provincia di Foggia, era il tipico paese che le statistiche liquidano con un aggettivo crudele: “periferico”. Oggi il suo nome compare in un’analisi della WIPO, l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, agenzia delle Nazioni Unite d’Europa con sede a Ginevra, accanto a Berlino, New York, Los Angeles, Parigi e Melbourne.

Un rapporto che guarda ai muri del mondo

Il testo si intitola From Local Scenes to Global Recognition: Talent Mobility in Street Art. Porta la firma di tre economisti della WIPO, Egbert Amoncio, Alexander Cuntz e Alessio Muscarnera, ed è stato pubblicato a fine maggio 2026 nella serie Creative Industries Insights. Per costruirlo gli autori sono partiti dai dati della piattaforma Street Art Cities. La nota tecnica parla di circa 74.000 opere geolocalizzate, raccolte e condivise da appassionati di street art in tutto il mondo. Le domande di fondo sono semplici. Dove nasce la street art? Chi viaggia per dipingerla? Quali città riescono ad attrarre talenti da fuori?

La prima risposta smonta un luogo comune. La street art è un fenomeno profondamente locale. Circa un artista su cinque lavora anche all’estero, mentre la grande maggioranza dipinge nella propria città o in quelle vicine. Tra i pochi che varcano i confini, quasi il 40 per cento è “altamente mobile”: costruisce un marchio artistico internazionale senza recidere le radici. Sono i casi di Banksy, Os Gemeos e Invader, i cui muri compaiono su più continenti. Gli autori usano un termine efficace: la street art è “glocale”, radicata nel proprio territorio ma capace di generare circuiti globali di talento e riconoscimento.

Le calamite del mondo

Quando si chiede quali città attraggono maggiormente artisti stranieri, la mappa è affascinante. Il Nord America pesa per dimensioni, con New York, Los Angeles e Miami. L’Europa occidentale offre una fitta rete di opportunità, da Berlino ad Amsterdam, da Vienna a Gand, da Basilea a Rotterdam, favorita dal circuito dei festival e dalla libertà di movimento dell’area Schengen. Lisbona e Barcellona hanno puntato su politiche comunali di sostegno. Melbourne è l’unica rappresentante dell’Oceania, e il Nord Europa si affida a Bergen, Londra, Belfast e Stavanger.

In questo scenario di capitali e metropoli, il rapporto inserisce un’eccezione italiana, pugliese, foggiana: Stornara, una piccola cittadina agricola di circa 6.000 anime, dal 2018 è meta di talenti muralistici. Essa mostra come la street art possa innescare la rinascita di una comunità: grazie al festival annuale Stramurales International Street Art Festival, nato nel 2017 dalla ferrea volontà di combattere il declino urbano e socio-economico da parte dei fondatori dell’associazione di promozione sociale Stornara Life APS, Lino Lombardi e della sua stornarese Banda dei Fischietti, ha accumulato oltre 173 murales. Circa una cinquantina sono opere di artisti internazionali di alto livello, con i dati di Google Trends che dal 2017 hanno mostrato un interesse ragguardevole per la destinazione turistico-muralistica, segno che il festival internazionale ha ormai catturato l’attenzione nazionale e internazionale.

Diventato anche il primo caso studio accademico monografico al mondo su un festival di street art, “Street Art as Public Health Infrastructure”, pubblicato sulla prestigiosa rivista di livello accademico mondiale, l’ Harvard Health and Human Rights Journal della Harvard University, ad opera del ricercatore Luciano Magaldi Sardella di Orta Nova e del professore Matteo Mantuano di Lucera, tutto ciò corrisponde alla dimostrazione che un’idea, un’associazione e la disponibilità di una comunità possono cambiare l’identità di un luogo “dimenticato da Dio”. Lo racconta anche chi ha seguito la vicenda dall’esterno: il paese, un tempo poco abituato ai visitatori, oggi accoglie turisti internazionali, singoli, gruppi e scolaresche venuti a vedere i suoi oltre 173 murales.

Il segreto è nella densità

Il dato che ha acceso l’orgoglio stornarese è questo: non conta il volume, conta la proporzione. Gli organizzatori propongono un indicatore semplice: le opere di artisti stranieri divise per gli abitanti, moltiplicate per 100.000. Con circa oltre 50 opere internazionali e una popolazione di qualche migliaio di residenti, a Stornara si arriva a diverse centinaia di opere straniere ogni 100.000 abitanti. È un valore che le metropoli, con milioni di residenti, non possono avvicinare. Il significato va letto con precisione, e proprio qui sta la bellezza della cosa. Nessuno sostiene che Stornara abbia più murales stranieri di New York. Il punto è che, in rapporto alla sua scala, pochi luoghi al mondo concentrano tanta arte internazionale per ogni abitante. L’impatto non si disperde in una megalopoli: si deposita in ogni via, su ogni facciata, nella quotidianità di chi vi abita.

La parte più interessante del rapporto è quella che guarda oltre la classifica. Gli autori scrivono che il valore della street art si estende ben oltre le superfici dipinte. Città come Stornara dimostrano come l’arte urbana attragga turismo, generi copertura mediatica e possa stimolare le attività commerciali locali rafforzando il senso di comunità e ripristinando il benessere psicosociale che allontanerebbe l’imperituro declino meridionale. Il rapporto aggiunge però un’avvertenza preziosa: il successo dipende da un’attuazione attenta e dal coinvolgimento delle comunità artistiche. Iniziative calate dall’alto rischiano di essere percepite come “predatorie” dagli artisti che hanno a cuore la credibilità di strada. Il modello globale Stramurales sembra aver evitato l’insidia. Gli studi sul campo raccontano di pareti donate dai residenti, residenze d’artista di una settimana e confronto pubblico sui temi da affrontare.

La lezione di un paese

Il rapporto si chiude con un’idea che vale per Stornara quanto per Berlino: la vitalità della street art affonda nelle radici locali. Nasce dalle comunità, parla dei loro problemi, è fatta da artisti immersi nei loro contesti urbani. La famiglia artistica di Stornara Life APS l’ha capito prima di molti politici regionali e locali, facendo dei propri muri un museo a cielo aperto, una promessa, e li ha aperti al mondo senza smettere di essere se stessa. In questo rapporto ufficiale dell’ Agenzia ginevrina della Nazioni Unite d’Europa che misura la capacità di attrarre talenti, questo risulta essere, probabilmente, il risultato più prezioso: essere citati accanto alle grandi capitali dell’arte urbana e restare, dopotutto, un paese rurale di provincia in cui ogni muro racconta un mondo variopinto di storie glocali.