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GUARDIA DI FINANZA: scoperto a Cerignola un deposito abusivo di gasolio agricolo. Sequestrati 5.200 litri di carburante e due cisterne. Denunciate due persone.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio e di contrasto alle frodi nel settore delle accise, hanno individuato a Cerignola un deposito abusivo di gasolio agricolo allestito all’interno di un’area adibita a parcheggio per mezzi pesanti.

In particolare, nel corso dell’intervento i militari della Tenenza di Lucera hanno rinvenuto, all’interno di due box situati nell’area, due cisterne mobili fuori terra, della capacità complessiva di 14.000 litri, entrambe funzionanti e dotate di pistole erogatrici e contalitri, idonee alla distribuzione del carburante.

Le successive operazioni di travaso e misurazione, effettuate alla presenza dei soggetti che avevano la disponibilità dei locali, hanno consentito di accertare una giacenza di circa 5.200 litri di gasolio agricolo.

I responsabili non sono stati in grado di esibire alcuna documentazione attestante la provenienza del prodotto né il previsto libretto U.M.A. (Utenti Motori Agricoli), necessario per l’impiego del carburante agricolo assoggettato ad accisa agevolata.

Gli accertamenti hanno evidenziato anche l’assenza delle autorizzazioni amministrative e delle prescritte certificazioni in materia di prevenzione incendi. Le cisterne erano infatti collocate all’interno di ambienti chiusi, in prossimità di materiali facilmente infiammabili e prive delle necessarie condizioni di sicurezza, con conseguente potenziale rischio per l’incolumità pubblica.

I Finanzieri hanno pertanto proceduto al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dell’intero quantitativo di carburante rinvenuto e delle due cisterne utilizzate per lo stoccaggio e la distribuzione, sottoponendo il prodotto a campionamento per le successive analisi di laboratorio.

Dalle verifiche eseguite è stato inoltre possibile ricostruire un pregresso consumo in frode di circa 8.800 litri di gasolio agricolo, desunto dalla differenza tra la capacità complessiva degli impianti rinvenuti e il quantitativo residuo presente al momento del controllo.

All’esito delle attività svolte, due soggetti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Foggia, in concorso tra loro, per le ipotesi di reato di sottrazione al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, ricettazione e omessa denuncia di materiali esplodenti.

L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto ai traffici illeciti e alle frodi nel settore dei prodotti energetici, fenomeni che sottraggono risorse all’Erario, alterano le regole della concorrenza e penalizzano gli operatori economici che agiscono nel rispetto della legge. Tali condotte possono inoltre determinare gravi rischi per la sicurezza pubblica, soprattutto quando il deposito e la movimentazione di sostanze infiammabili avvengono in assenza delle necessarie misure di prevenzione.

Si rappresenta che il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino all’eventuale accertamento definitivo di responsabilità con sentenza irrevocabile di condanna.