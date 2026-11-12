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Sedici sedie a rotelle donate a Casa Sollievo della Sofferenza

La raccolta fondi, promossa da un dipendente dell’Ospedale, ha coinvolto anche quest’anno colleghi, aziende del territorio e privati cittadini

Anche quest’anno la generosità dei dipendenti di Casa Sollievo della Sofferenza, delle imprese locali e dei cittadini di San Giovanni Rotondo si è tradotta in una nuova donazione a favore dell’Ospedale di San Pio.

Grazie alla raccolta fondi promossa da Leonardo Luciano Carriera, addetto alla portineria della struttura, sono state donate sedici sedie a rotelle, che saranno messe a disposizione dei pazienti nei diversi reparti e servizi dell’Ospedale.

La consegna e la benedizione delle attrezzature si sono svolte nell’atrio della Cappella Maggiore di Casa Sollievo, alla presenza di Gino Gumirato, direttore generale della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza.

Le sedie saranno distribuite in base alle necessità dei diversi reparti e servizi: otto saranno destinate al Pronto Soccorso e le altre otto saranno assegnate, una ciascuna, a Neurochirurgia, Nefrologia, Oncologia, Medicina, U.T.I.C., Cardiochirurgia, Ortopedia e Portineria.

La nuova donazione si aggiunge a quella dello scorso anno, quando, nel dicembre 2025, furono consegnate dieci sedie a rotelle grazie a una raccolta fondi promossa da un gruppo di benefattori locali.

