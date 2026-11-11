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Viale Giotto, le cerimonie commemorative 27 anni dopo il tragico crollo

27 anni dopo, si è rinnovato il cordoglio e il ricordo delle 67 vittime del crollo del palazzo di Viale Giotto, avvenuto alle 3.12 dell’11 novembre 1999.

Ieri alleore 18, presso il Parco della Memoria sorto sul cratere di quella che sarà per sempre la ferita più lacerante vissuta dalla nostra comunità dal secondo dopoguerra, si è svolta la prima delle due cerimonie commemorative della tragedia: attimi intensi di raccoglimento e preghiera, seguiti dalla benedizione e dalla deposizione di una corona d’alloro in ricordo delle vittime. Presenti la sindaca Maria Episcopo, gli assessori Giuseppe Galasso, Giulio De Santis, Simona Mendolicchio, la presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone, il consigliere comunale Francesco De Vito, l’assessore regionale Raffaele Piemontese, le principali autorità civili e militari, i familiari delle vittime rappresentati dal presidente del comitato che le raccoglie Mimmo Caldarulo, tanti cittadini. Pochissime parole, tanta emozione.

Questa mattina, la seconda cerimonia presso la cappella dedicata alle vittime all’interno del cimitero comunale. Per l’amministrazione comunale erano presenti la sindaca Maria Aida Episcopo, gli assessori Giuseppe Galasso, Giulio De Santis e Davide Emanuele, la presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone, per la Regione Puglia la consigliera Rosa Barone.