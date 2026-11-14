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A Manfredonia una mattinata di emozioni con Pasquale Guadagno

Venerdì mattina, nell’Auditorium “Cristanziano Serricchio” di Palazzo dei Celestini, abbiamo vissuto un incontro intenso, emozionante, a tratti doloroso. Di quelli che ti restano dentro anche quando tutto è finito.

Ma la cosa che più mi ha colpita sono stati gli studenti di alcune scuole superiori di Manfredonia. Splendidi. Hanno ascoltato in un silenzio carico di attenzione e rispetto, si sono commossi, hanno fatto domande, dimostrando una sensibilità e una maturità che mi hanno profondamente emozionata.

Pasquale Guadagno ci ha raccontato una storia che nessun figlio dovrebbe mai vivere. Aveva soltanto 14 anni quando suo padre assassinò sua madre, Carmela Cerillo. Da quel giorno, insieme alla sorella Annamaria, ha dovuto convivere con un dolore immenso e con ingiustizie difficili persino da immaginare.

Una, in particolare, mi aveva colpita leggendo il suo libro. Carmela era stata sepolta a Udine, dove si era trasferita con il marito per lavoro. Ma aveva confidato ai figli il desiderio di riposare, un giorno, nella sua terra d’origine, vicino Napoli.

Pasquale e Annamaria volevano semplicemente rispettare quella volontà. Eppure, a decidere sulla salma della madre era ancora il suo assassino, che persino dal carcere poteva opporsi al trasferimento.

Pasquale non si è arreso. Ha intrapreso una lunga battaglia giudiziaria e civile che ha contribuito a cambiare la legge. Nell’aprile 2026 è entrata in vigore una norma che impedisce a chi viene condannato per determinati omicidi familiari di esercitare diritti sulle spoglie della propria vittima.

Durante il racconto ci sono stati momenti di profonda commozione. Ragazzi con gli occhi lucidi, domande spontanee, intelligenti, a volte difficili.

Preziosa è stata anche la presenza discreta e sensibile, accanto a me nella moderazione e a Pasquale, di Antonella Totaro, psicologa e psicoterapeuta che collabora con il Centro Antiviolenza “Rinascita Donna” di Manfredonia.

Ma il momento che più di ogni altro porterò con me sono stati gli abbracci dei ragazzi a Pasquale, alla fine dell’incontro.

Alcuni sembravano voler trasmettere a lui il proprio coraggio, fargli sentire la loro vicinanza. In altri, invece, mi è sembrato di vedere il desiderio di ricevere un po’ della sua forza. E chissà che qualcuno, ascoltando Pasquale, non abbia trovato proprio il coraggio di parlare, di confidarsi, di chiedere aiuto.

Ringrazio di cuore Pasquale per la generosità con cui continua a raccontare la sua storia, i dirigenti scolastici per l’attenzione dimostrata, gli insegnanti e tutti i presenti.

Un grazie anche alla Cartolibreria Tuppi per la disponibilità nel seguire l’incontro. Per chi fosse interessato, il libro “Figli di nessuno”, scritto da Pasquale con Francesca Barra, è disponibile proprio presso la Cartolibreria Tuppi.

Pasquale ha scelto di non lasciare che l’ultima parola sulla vita di sua madre fosse quella del suo assassino. Ha cercato di dare un senso a una morte che un senso non potrà mai averlo, facendo in modo che la vita di sua madre continuasse a parlare, a insegnare, a proteggere altre persone.

E credo che non ci sia un modo più grande e profondo, per un figlio, di continuare ad amare la propria mamma.

Grazie, Pasquale. E grazie, ragazzi.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura

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