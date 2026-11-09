Riprese delle attività amministrative al PTA di Torremaggiore

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Presidio Territoriale Assistenza di Torremaggiore: Servizi Cup e Scelta e revoca del medico nel consultorio

Centro Unico di Prenotazione e Scelta e revoca del medico ospitati temporaneamente nel Consultorio di Torremaggiore, in via Salvatore Ciaccia. ASL Foggia ha individuato e allestito i locali per assicurare la ripresa delle attività amministrative, dopo quanto accaduto al Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) “Prof. Nicola Bellantuono”, lo scorso 31 ottobre.

LOCALI DEL CONSULTORIO

Gli utenti potranno usufruire dei servizi direttamente sul territorio, senza dover raggiungere altre sedi aziendali. La decisione rientra nella riorganizzazione temporanea delle attività, definita dalla Direzione Strategica d’intesa con la Direzione del Distretto Socio Sanitario di San Severo, a cui afferisce il PTA di Torremaggiore, in attesa del completamento dei lavori necessari per superare delle criticità che hanno interessato la struttura.

CONTINUITA’ DEI SERVIZI

“La priorità di ASL Foggia è garantire ai cittadini la continuità dei servizi eil diritto di accesso alle prestazioni sanitarie e amministrative, anche in presenza di situazioni che richiedono interventi organizzativi straordinari”, dichiara Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale di ASL Foggia. “Abbiamo lavorato per individuare soluzioni tempestive e funzionali, mettendo al centro le esigenze della comunità e la sicurezza degli utenti e degli operatori. Il ripristino del CUP e del servizio di sceltae revoca del medico – conclude la DG – rappresenta un risultato concreto dell’impegno di ASL Foggia per assicurare la prossimità dei servizi e limitare i disagi per la popolazione”.

“La riorganizzazione temporanea consente di riportare sul territorio due servizi fondamentali per i cittadini, assicurando la possibilità di accedere alle attività amministrative senza doversi spostare in altri comuni”, aggiunge Anna Maria Gualano, Direttrice del Distretto Socio Sanitario. “Ringrazio il personale e tutte le professionalità coinvolte per la collaborazione e la disponibilità dimostrate nel rendere possibile il ripristino delle attività. Continueremo a lavorare – continua – per garantire la regolare erogazione dei servizi e accompagnare questa fase organizzativa con particolare attenzione ai bisogni dell’utenza”.