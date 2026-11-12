Natale a San Giovanni Rotondo, Grifa: “Il nostro obiettivo è portare turismo”

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SAN GIOVANNI ROTONDO SI ACCENDE DI MAGIA: UN NATALE STRAORDINARIO DAL 22 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO

Pista di ghiaccio, Grande Casa di Babbo Natale, mercatini, luminarie, Giardino Incantato e un suggestivo Presepe Vivente nel Borgo Antico. La città punta sul Natale per attrarre turisti e valorizzare il territorio.

San Giovanni Rotondo si prepara a vivere un Natale ricco di magia, spettacoli, tradizioni e grandi attrazioni. Dal 22 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, la città si trasformerà in una suggestiva destinazione natalizia grazie al progetto promosso dall’Amministrazione comunale guidata da Floriana Natale Sindaco, dall’Assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo e con il coinvolgimento della Pro Loco, delle associazioni e delle attività locali.

L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 22 novembre alle ore 18:00 in Piazza dei Martiri, con la grande accensione delle luminarie, dell’imponente albero di Natale e uno spettacolo travolgente.

Tra le attrazioni principali spiccano la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Europa, la Grande Casa di Babbo Natale, il Babbo Natale più grande d’Italia, la suggestiva carrozza di Babbo Natale trainata da cavalli e il magico Giardino Incantato, con spettacolari installazioni luminose.

Grande protagonista sarà il suggestivo Presepe Vivente nel Borgo Antico, in programma il 18, 19 e 20 dicembre e il 4 e 5 gennaio, che trasformerà gli antichi vicoli in un emozionante percorso tra fede, storia e tradizioni.

Il centro storico ospiterà inoltre sette presepi nelle sette chiese, mentre il Museo delle Cere di San Pio arricchirà gli itinerari turistici e religiosi.

Non mancheranno i mercatini di Natale, aperti nei weekend e nei giorni festivi dal 22 novembre al 6 gennaio, spettacoli, musica, animazione e appuntamenti tradizionali, tra cui la Notte delle Sette Chiese del 6 dicembre e la Cavalcata dei Re Magi del 6 gennaio.

Particolarmente significativo sarà il 3 dicembre, con l’accensione dell’Albero dell’Inclusione, simbolo di un Natale aperto a tutti.

LE PAROLE DELL’ASSESSORE Francesco Grifa

Vogliamo regalare a San Giovanni Rotondo un Natale straordinario, capace di emozionare le famiglie, far brillare gli occhi dei bambini e richiamare visitatori da tutta la Puglia e dalle regioni vicine.

Il nostro obiettivo è portare turismo, riempire le strade, valorizzare il centro storico e creare nuove opportunità economiche per commercianti, ristoratori e operatori turistici.

Vogliamo vedere pullman di visitatori che, dopo aver visitato il Santuario di San Pio, scendano in città per vivere la magia del Natale, scoprire le nostre tradizioni e conoscere le bellezze del territorio.

Dietro questo progetto ci sono tanto lavoro, sacrificio e passione. È il risultato di una città che vuole crescere e che ha bisogno della collaborazione di tutti.

San Giovanni Rotondo merita di brillare, non soltanto a Natale, ma durante tutto l’anno.

Un ruolo importante sarà svolto anche dalla Pro Loco, impegnata nella realizzazione di ulteriori allestimenti attraverso una raccolta fondi aperta alla partecipazione di cittadini e imprese.

IL PROGRAMMA COMPLETO E SEMPRE AGGIORNATO

Tutti gli eventi, le attrazioni, le date e le novità del Natale 2026 saranno consultabili sul portale:

www.prolocosgr.it

Il sito sarà in continuo aggiornamento, con il calendario degli appuntamenti, le informazioni utili per i visitatori e tutte le nuove iniziative che arricchiranno il programma natalizio.

San Giovanni Rotondo vi aspetta dal 22 novembre al 6 gennaio per vivere insieme la magia del Natale!

Un’intera città da illuminare. Un sogno da realizzare insieme.

Comune di San Giovanni Rotondo

Assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo