Una maratona per Santa Chiara. Manfredonia per il suo Luogo del Cuore 

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La Fondazione Re Manfredi, parte del Comitato Amici di Chiara, ha diramato un comunicato stampa per annunciare l’evento “Una maratona per Santa Chiara“. Tutti i dettagli nel comunicato di seguito riportato.

Una maratona per Santa Chiara: il comunicato stampa

Due giorni di visite guidate, musica, parole e incontri per sostenere la candidatura della Chiesa di Santa Chiara a “I Luoghi del Cuore”. Giovedì 26 e venerdì 27 novembre la chiesa sipontina ospita Una maratona per Santa Chiara, iniziativa del Comitato Amici di Chiara di cui la Fondazione Re Manfredi è tra i promotori. Il filo conduttore è nel claim: riscoprire un patrimonio, custodire una memoria, costruire futuro.

Un voto per Santa Chiara

“I Luoghi del Cuore” è il censimento nazionale promosso dal FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Permette a chiunque di segnalare e sostenere i luoghi del patrimonio culturale, storico e paesaggistico che meritano attenzione, tutela e valorizzazione. Nella sua tredicesima edizione tra i luoghi candidati c’è la Chiesa di Santa Chiara di Manfredonia, testimonianza significativa della storia religiosa, culturale e architettonica della città.

Si può votare fino al 15 dicembre 2026 su www.iluoghidelcuore.it o inquadrando il QR Code dedicato.

Il Comitato Amici di Chiara nasce proprio per valorizzare e custodire la chiesa, promuovendola come Luogo del Cuore. È promosso da Fondazione Re Manfredi, Comune di Manfredonia, Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, DauniaTur, Yachting Club Marina del Gargano, SipoMedia ADV, Archeoclub Monte Sant’Angelo – Siponto e le Associazioni Guilielmus ed Arcobaleno.

Il programma

Si parte giovedì 26 novembre alle 16:30 con le visite guidate per gli studenti del Liceo Galilei-Moro: un itinerario alla scoperta della chiesa e della storia delle Clarisse, del suo patrimonio artistico, architettonico e spirituale, dedicato agli studenti delle scuole cittadine. Alle 19:30 la lectio magistralis Francesco, Chiara e Dante, a cura di Trifone Gargano, docente dell’Università di Bari, con gli intermezzi musicali di Valentina Augelli all’arpa e Gianni Cuciniello al violoncello.

Venerdì 27 novembre tornano alle 16:30 le visite guidate degli studenti del Galilei-Moro. Alle 19:30 spazio alle Conversazioni d’autrice: un dialogo con Michela Lombardi, autrice di La finestra, e Raffaella La Torre, autrice di Viandanti in cerca dell’alba. A chiudere, alle 21:00, Il pianoforte oltre il tempo. Tra il sacro e il sublime: Giulia Falzarano al pianoforte, con musiche di Beethoven, Chopin, Scriabin e Debussy.

L’invito

Un voto richiede pochi secondi. Il valore che può generare per il territorio può durare molto di più. La Fondazione Re Manfredi invita cittadini, scuole, associazioni e stampa a partecipare alla maratona e a sostenere la candidatura: Santa Chiara è un luogo che appartiene a tutta la comunità sipontina.