Una maratona per Santa Chiara. Manfredonia per il suo Luogo del Cuore
La Fondazione Re Manfredi, parte del Comitato Amici di Chiara, ha diramato un comunicato stampa per annunciare l’evento “Una maratona per Santa Chiara“. Tutti i dettagli nel comunicato di seguito riportato.
Una maratona per Santa Chiara: il comunicato stampa
Due giorni di visite guidate, musica, parole e incontri per sostenere la candidatura della Chiesa di Santa Chiara a “I Luoghi del Cuore”. Giovedì 26 e venerdì 27 novembre la chiesa sipontina ospita Una maratona per Santa Chiara, iniziativa del Comitato Amici di Chiara di cui la Fondazione Re Manfredi è tra i promotori. Il filo conduttore è nel claim: riscoprire un patrimonio, custodire una memoria, costruire futuro.
Un voto per Santa Chiara
“I Luoghi del Cuore” è il censimento nazionale promosso dal FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Permette a chiunque di segnalare e sostenere i luoghi del patrimonio culturale, storico e paesaggistico che meritano attenzione, tutela e valorizzazione. Nella sua tredicesima edizione tra i luoghi candidati c’è la Chiesa di Santa Chiara di Manfredonia, testimonianza significativa della storia religiosa, culturale e architettonica della città.
Si può votare fino al 15 dicembre 2026 su www.iluoghidelcuore.it o inquadrando il QR Code dedicato.
Il Comitato Amici di Chiara nasce proprio per valorizzare e custodire la chiesa, promuovendola come Luogo del Cuore. È promosso da Fondazione Re Manfredi, Comune di Manfredonia, Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, DauniaTur, Yachting Club Marina del Gargano, SipoMedia ADV, Archeoclub Monte Sant’Angelo – Siponto e le Associazioni Guilielmus ed Arcobaleno.
Il programma
Si parte giovedì 26 novembre alle 16:30 con le visite guidate per gli studenti del Liceo Galilei-Moro: un itinerario alla scoperta della chiesa e della storia delle Clarisse, del suo patrimonio artistico, architettonico e spirituale, dedicato agli studenti delle scuole cittadine. Alle 19:30 la lectio magistralis Francesco, Chiara e Dante, a cura di Trifone Gargano, docente dell’Università di Bari, con gli intermezzi musicali di Valentina Augelli all’arpa e Gianni Cuciniello al violoncello.
Venerdì 27 novembre tornano alle 16:30 le visite guidate degli studenti del Galilei-Moro. Alle 19:30 spazio alle Conversazioni d’autrice: un dialogo con Michela Lombardi, autrice di La finestra, e Raffaella La Torre, autrice di Viandanti in cerca dell’alba. A chiudere, alle 21:00, Il pianoforte oltre il tempo. Tra il sacro e il sublime: Giulia Falzarano al pianoforte, con musiche di Beethoven, Chopin, Scriabin e Debussy.
L’invito
Un voto richiede pochi secondi. Il valore che può generare per il territorio può durare molto di più. La Fondazione Re Manfredi invita cittadini, scuole, associazioni e stampa a partecipare alla maratona e a sostenere la candidatura: Santa Chiara è un luogo che appartiene a tutta la comunità sipontina.