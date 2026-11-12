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GUARDIA DI FINANZA: Contrabbando di gasolio, eseguiti sequestri per oltre 7,5 milioni.

I finanzieri dei Comandi Provinciali di Bari e Foggia hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia e convalidato dal G.I.P., per un valore complessivo di oltre 7,5 milioni di euro a carico di sette soggetti indagati, a vario titolo, di associazione per delinquere volta alla commissione di plurimi delitti in materia di accise, emissione di fatture false e trasferimento fraudolento di valori.

Contestualmente, sono state effettuate perquisizioni domiciliari presso le abitazioni di altre 16 persone indagate nel medesimo procedimento penale.

Il provvedimento in parola scaturisce all’esito di un’articolata indagine condotta dagli specialisti dei Nuclei PEF di Bari e Foggia, unitamente a militari del II Gruppo Bari e della Compagnia di Manfredonia, nei confronti di un’organizzazione con base Cerignola, operativa sul territorio nazionale, che sarebbe stata in grado di movimentare ingenti quantitativi di gasolio senza il pagamento delle accise dovute.

In particolare, le investigazioni avrebbero consentito di documentare – in ipotesi d’accusa – tre distinti sistemi di frode:

il primo, avrebbe ad oggetto gasolio per autotrazione di provenienza comunitaria che arriverebbe in Italia su rotaia, a bordo di container (ferro-cisterne), o su gomma, attraverso c.d. “cubotti” trasportati da autoarticolati. Il prodotto sarebbe scortato da documentazione di copertura che lo qualificherebbe genericamente, come “liquido anticorrosivo” e, una volta recuperato, sarebbe riversato presso un deposito commerciale di Cerignola, gestito da una società riconducibile al sodalizio, per poi essere rivenduto a operatori di settore;

il secondo, consisterebbe nell’utilizzare olio lubrificante – che sarebbe acquistato presso depositi ubicati sul territorio nazionale e solo cartolarmente destinato all’esportazione verso Paesi esteri – per “tagliare” il gasolio. Attraverso tale miscelazione gli appartenenti all’associazione aumenterebbero artificiosamente il quantitativo di prodotto petrolifero da rivendere ai distributori stradali in totale o parziale evasione d’accisa;

il terzo, risulterebbe riferibile a rilevanti quantitativi di prodotto petrolifero ad aliquota agevolata che sarebbe ottenuto attraverso società costituite ad hoc, che, anziché essere utilizzato in attività agricole, verrebbe ceduto “in nero” a terzi non aventi titolo, i quali lo destinerebbero a uso autotrazione soggetto a maggiore imposta.

I descritti sistemi di frode sarebbero stati resi possibili attraverso il ricorso a una rete di società e alla collaborazione di numerose figure (autisti, broker, responsabili amministrativi, prestanome) che avrebbero curato tutti gli aspetti legati alla compravendita e alla movimentazione del gasolio mediante documentazione falsa, nonché al reimpiego dei proventi illeciti nell’acquisto di nuovo prodotto petrolifero ovvero in investimenti mobiliari e immobiliari.

Gli sviluppi investigativi avrebbero consentito di ricostruire (allo stato, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), per gli anni 2025 e 2026, l’immissione in consumo sul territorio nazionale di oltre 13,5 milioni di litri di prodotto di contrabbando (di cui oltre 500 mila litri sono stati sequestrati in flagranza di reato), da cui è scaturita un’accisa evasa per oltre 7,5 milioni di euro.

In tale contesto, grazie a complesse investigazioni bancarie e patrimoniali, inoltre, sarebbe stato individuato un importante patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile a imprese, familiari e persone di fiducia del principale indagato, da cui sono scaturite le ulteriori contestazioni per trasferimento fraudolento di valori.

In fase esecutiva, ciò ha reso possibile sottoporre a vincolo cautelare un’imbarcazione, gli asset relativi a sette società, conti correnti, proprietà immobiliari e numerosi autoveicoli.

L’operazione della Guardia di Finanza, svolta grazie al coordinamento dell’Autorità Giudiziaria di Foggia, si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative di contrasto alle frodi nel settore delle accise, al fine di tutelare le imprese che operano nel rispetto della legge, nonché i cittadini consumatori considerato che i prodotti energetici alterati possono determinare rischi sia per l’ambiente che per la sicurezza dei veicoli su strada.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, le cui posizioni sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.