Monte Sant'Angelo L’Italia vestita di storia fa tappa a Monte Sant’Angelo

La Pacchianella, storico gruppo folkloristico di Monte Sant’Angelo, protagonista della II Edizione della Giornata Nazionale degli Abiti Storici, in programma il 4 dicembre 2026 presso il Me.Ta. – Museo Etnografico Tancredi.

MONTE SANT’ANGELO, 17 novembre 2026

👗 ABITI STORICI – II Edizione: L’Italia vestita di storia fa tappa a Monte Sant’Angelo

🏛️ La Pacchianella, storico gruppo folkloristico di Monte Sant’Angelo, protagonista della II Edizione della Giornata Nazionale degli Abiti Storici, in programma il 4 dicembre 2026 presso il Me.Ta. – Museo Etnografico Tancredi.

L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività legate alla Giornata Nazionale degli Abiti Storici promossa dal Ministero del Turismo.

👗 Per l’occasione, La Pacchianella porterà all’attenzione del pubblico il fascino degli abiti tradizionali e del costume popolare, attraverso la presentazione degli abiti storici e i momenti dedicati alla loro vestizione. Un percorso che racconta gesti, tradizioni e particolari di un patrimonio culturale tramandato nel tempo.

❤️ Una partecipazione che assume un significato particolare per Monte Sant’Angelo, dove La Pacchianella, attiva dal 1923, rappresenta una preziosa testimonianza della cultura popolare, dell’identità territoriale e della memoria storica del Gargano.

🧵 La manifestazione costituisce un'importante occasione per valorizzare il patrimonio sartoriale e le tradizioni vestimentarie italiane, riconoscendo negli abiti storici non soltanto elementi di bellezza e artigianato, ma autentici custodi della storia e delle radici delle comunità.

🤝 Con la sua presenza, La Pacchianella rinnova il proprio impegno nella salvaguardia e nella promozione delle tradizioni locali, contribuendo a raccontare e tramandare l'identità culturale di Monte Sant’Angelo.

🇮🇹 L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività legate alla Giornata Nazionale degli Abiti Storici promossa dal Ministero del Turismo.

📌 La Pacchianella – dal 1923

📍 Monte Sant’Angelo