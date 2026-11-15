San Giovanni Rotondo. Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
SAN GIOVANNI ROTONDO. GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
“La mia libertà finisce dove comincia quella degli altri”.
In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Comune di San Giovanni Rotondo promuove una serie di incontri dedicati agli studenti delle classi prime delle Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio.
Il Sindaco, Avv. Floriana Natale, incontrerà i ragazzi per confrontarsi sul significato dei diritti e dei doveri, sul rispetto reciproco e sui principi della convivenza civile.
L’iniziativa si inserisce in un percorso di educazione civica voluto dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le scuole e con la Camera Minorile di Capitanata, per favorire il dialogo con le giovani generazioni e avvicinarle ai valori della cittadinanza attiva.
Venerdì 20 novembre 2026
Programma degli incontri:
• Ore 08:30 – 10:00 | Plesso Galiani
• Ore 10:30 – 12:00 | Plesso Pascoli – De Bonis
Un’occasione di ascolto e confronto per riflettere insieme sull’importanza dei diritti, delle responsabilità individuali e del rispetto degli altri.