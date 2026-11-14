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“Il Mattinatale 2026: invito dell’amministrazione comunale”

Torna il Mattinatale, giunto alla quinta edizione, il cartellone degli eventi natalizi del Comune di Mattinata. L’edizione 2026 prenderà il via sabato 5 dicembre con l’accensione delle luminarie e si concluderà mercoledì 6 gennaio 2027.

In vista della definizione del programma, mercoledì 11 novembre si è svolto il primo incontro tra l’Amministrazione comunale e gli operatori economici, le associazioni e i cittadini del territorio. L’incontro ha aperto una fase di confronto che punta a definire un calendario condiviso, con il coinvolgimento dell’intera Comunità. L’obiettivo è coordinare per tempo le iniziative pubbliche e quelle promosse dai privati, in modo da offrire a residenti e visitatori un programma armonico e ben allestito per tutto il periodo delle feste.

Negli ultimi anni il Mattinatale si è affermato come un appuntamento di riferimento per la comunità e come un’occasione di richiamo per chi sceglie Mattinata anche fuori dalla stagione estiva. Un risultato che il Comune intende consolidare attraverso una programmazione partecipata, che valorizzi il centro cittadino e sostenga il tessuto commerciale e ricettivo locale.

Il confronto resta aperto anche a chi non ha potuto partecipare al primo incontro. Operatori, associazioni e cittadini che intendono presentare proposte possono scrivere all’indirizzo turismo@comune.mattinata.fg.it, segnalando eventi, iniziative promozionali, attività per famiglie e bambini, allestimenti o altre idee utili alla costruzione del programma. I contributi ricevuti saranno tenuti in considerazione nella definizione del cartellone.

Il calendario completo del Mattinatale 2026 sarà presentato nelle prossime settimane.

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