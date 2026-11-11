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Il dott. Stefano Marasco di Manfredonia e la neurochirurgia d’eccellenza

NEUROCHIRURGIA D’ECCELLENZA: 6 ORE E MEZZA PER SALVARE UNA VITA

Rimosso un voluminoso meningioma cerebrale e ricostruito il cranio con una protesi in titanio su misura. Protagonista l’équipe del Parini di Aosta guidata dal Dott. Stefano Marasco, di Manfredonia

Manfredonia, 11 novembre 2026 –

Sei ore e mezza di intervento. Un solo obiettivo: salvare una vita e restituire a un uomo la parola, il cammino, la sua quotidianità.

All’Ospedale Parini di Aosta, l’équipe di Neurochirurgia ha rimosso un voluminoso meningioma intracranico da un paziente settantenne e ha ricostruito parte del cranio con una protesi in titanio realizzata su misura.

Il paziente era arrivato al Pronto Soccorso con difficoltà di linguaggio, di deambulazione e alterazioni del comportamento. TC e risonanza magnetica avevano rivelato la causa: un voluminoso meningioma localizzato nella regione sfenoidale sinistra, che comprimeva l’area di Broca, l’area cerebrale della produzione del linguaggio.

Il caso era ancora più complesso: gli esami avevano evidenziato anche un importante riassorbimento dell’osso cranico nella regione frontale e temporale sinistra, esito di un grave trauma cranico subito decenni prima.

Non è bastato rimuovere il tumore. È stato necessario ricostruire il cranio.

L’ÉQUIPE

Primo operatore il Dott. Stefano Marasco, neurochirurgo di Manfredonia, con la collaborazione della Dott.ssa Elisa Maffeo e del Dott. Pier Federico Pretti, Responsabile della Struttura di Neurochirurgia.

Un lavoro di squadra che ha coinvolto anche Radiologia, Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva.

Il decorso post-operatorio è stato privo di complicanze. Dopo la riabilitazione, il paziente ha recuperato le funzioni neurologiche compromesse ed è tornato alle normali attività quotidiane. L’esame istologico ha confermato la natura benigna del meningioma.

«Alla presenza di una voluminosa massa tumorale si associava un importante difetto osseo del cranio – spiega il Dott. Marasco -. Grazie alle moderne tecnologie abbiamo potuto affrontare entrambe le problematiche in un unico intervento, con un risultato molto soddisfacente sia dal punto di vista neurologico sia sotto il profilo della ricostruzione cranica.»

«Non sono cose da ospedale periferico, sono cose da ospedale di riferimento» – ha sottolineato il Direttore Sanitario dell’Azienda Usl, Mauro Occhi.

IL RICONOSCIMENTO

Per questa missione fatta di scienza, mani sapienti e umanità, il Dott. Stefano Marasco verrà insignito del prestigioso Premio Nazionale CIVILIS – Pergamena di Benemerenza ed Altruismo “SCRUM FACERE”.

Cerimonia: domenica mattina 29 novembre 2026, Easy Green Hotel di San Giovanni Rotondo, alla presenza di tutte le Autorità.

Un orgoglio per Manfredonia, per la Puglia e per tutta la famiglia Marasco: quando la scienza incontra il cuore, si salva una vita e si ridà speranza a una famiglia.