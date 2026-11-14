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STORIA DI MANFREDONIA. La Scuola di ieri e di oggi

A cura del Cav. Michelarcangelo SIMONE

Ritorno su questo argomento per parlarvi della differenza della scuola di ieri e quella di oggi. La scuola di oggi è cambiata radicalmente rispetto al passato, passando da un modello rigido, accentrato e basato sulla memorizzazione, a un sistema inclusivo, digitale e centrato sullo studente, sebbene il rapporto con l’autorità e la disciplina siano profondamente mutati.

La difficoltà nell’apprezzare il valore della scuola di oggi rispetto a ieri nasce principalmente da un profondo cambiamento strutturale, relazionale e valoriale del sistema educativo, che porta spesso a interpretare le evoluzioni moderne come un declino anziché come un progresso.

Fino al 1950 molti bambini lasciavano la scuola dopo le elementari per lavorare. La scuola dell’obbligo gratuita e universale fino a 16 anni. Libri e materiale interamente a carico delle famiglie, rappresentavano un costo proibitivo. Cedole librarie per la scuola primaria e bonus statali/regionali basati su reddito. Istruzione Superiore un lusso per pochissimi. Aperta a tutti, con tasse universitarie progressive basate sull’ISEE ed esenzioni totali.







Molti bambini negli anni ’50 e ’60 lasciavano la scuola dopo le elementari per lavorare

IERI OGGI

Le principali motivazioni di questa diffusa resistenza culturale e sociale li potremmo dividere in cinque chiavi:

La perdita del principio di autorità e rispetto.

– ieri: La figura del docente era investita di un’autorità indiscussa e quasi sacrale, supportata da una disciplina rigida.

– Oggi: il rapporto tra insegnanti e alunni è diventato molto più paritario e aperto all’ascolto. Tuttavia questo cambiamento sfocia a volte in una “confidenza” eccessiva o nell’inerenza iperprotettiva dei genitori. Molti osservatori esterni scambiano questa fluidità relazionale per una totale mancanza di rispetto e un indebolimento del ruolo educativo

QUESTA VIGNETTA DIMOSTRA UN ESEMPIO PRATICO DEL COMPORTAMENTO DEI GENITORI DI IERI E DI OGGI

2. Dalle “Conoscenze” alle “Competenze”

– Ieri: la didattica tradizionali si fondava sulla memorazione, sulla lezione frontale e su un bagaglio di nozioni rigido ma approfondito.

– Oggi: La scuola predilige il cooperative di apprendimento, la digitalizzazione e lo sviluppo di competenze pratiche e trasversali. I critici sostengono che questo approccio offra conoscenze più ampie ma decisamente meno profonde, alimentando la percezione di un generale impoverimento culturale a favore della pura tecnica.

3. La focalizzazione sul benessere emotivo rispetto al dovere puro

– Ieri: Lo studio era vissuto come un dovere assoluto, privo di sconti, dove il fallimento o la punizione facevano parte di un rigido meccanismo di selezione.

La punizione inflitta per il comportamento o per non aver imparato la lezione

– Oggi: La pedagogia moderna e le neuroscienze sottolineano che l’ansia inibisce l’apprendimento e che l’errore deve essere accolto come un alleato della crescita. Chi valuta la scuola con gli occhi del passato tende a confondere la necessaria empatia e la cura della sfera emotiva dello studente con una presunta “mollaggine” o una mancanza di severità.

4. Il mito della scuola del passato

Molti adulti tendono a idealizzare i propri anni di scuola, dimenticandone le storture: l’esclusione sociali, l’assenza di strumenti di supporto per gli alunni con disabilità o disturbi dell’apprendimento, e l’uso di metodi coercitivi o punizioni corporali. La scuola oggi è intrinsecamente più inclusiva e attenta alle individualità, ma i suoi successi in termini di equità sociale sono meno visibili rispetto alle singole criticità croniche (come le classi pollaio o la burocrazia).

5. La svalutazione sociale ed economica del sapere

In passato la scuola era il principale ascensore sociale: studiare garantiva quasi automaticamente un miglioramento della propria condizione lavorativa ed economica.

Oggi, in un mercato frammentario, il legame diretto tra titolo di studio e successo economico si è indebolito. Di conseguenza, la società fa fatica a riconoscere il valore intrinseco della scuola come luogo di formazione del cittadino e della coscienza critica, riducendola erroneamente a un mero “fornitore di servizi” o a un parcheggio temporaneo.

Ieri la scuola non era alla portata di tutti per questioni economiche delle famiglie oggi a tutti è possibili.

Anno scolastico 1967/68 (una sezione decimata come numero di studenti)

In passato la scuola dell’istruzione di livello superiore, erano spesso un privilegio riservato a chi poteva permetterselo economicamente, mentre oggi la scuola pubblica è diventata un diritto universale e accessibile a tutti, grazie a riforme storiche, alla gratuità della scuola dell’obbligo e a una serie di tutele economiche per le famiglie.

Tuttavia, l’affermazione che oggi “tutto è possibile” richiede una riflessione realistica. Sebbene l’accesso di base sia garantito, esistono ancora barriere economiche e sociali che il sistema cerca costantemente di superare.

Scuola dell’obbligo gratuita e universale fino a 16 anni. Libri e materiale interamente a carico delle famiglie, rappresentavano un costo proibitivo. Cedole librarie per la scuola primaria e bonus statali/regionali basati su reddito. Istruzione Superiore un lusso per pochissimi. Aperta a tutti, con tasse universitarie progressive basate sull’ISEE ed esenzioni totali.

Movimento studentesco degli anni ’70- Una delle manifestazione studentesche, che si svolevano presso le sedi universitarie. Tra gli studenti universitari che si vedono in primo piano, ho riconosciuto, nella mia ricerca, un mio caro amico d’infanzia di Manfredonia

Supporto economico praticamente inesistente per le classi meno abbienti, presenza di borse di studio, trasporti agevolati e contributi per il diritto allo studio.

Oggi sembra ormai che i genitori decidano anche sul programma scolastico e questo non va bene, a mio avviso, perché si è passati da una figura completamente autoritaria e indiscutibile a una figura messa troppo in discussione. Addirittura si è arrivati, con gli anni, a far passare il messaggio che il maestro quasi non va rispettato, di conseguenza si è arrivati ad “educare alla maleducazione” e alla “mancanza di rispetto”, portando, in alcuni casi, il rapporto insegnante-alunno quasi alla pari.

La società si trasforma, si fanno progressi, si migliora e si peggiora, è così anche nella nostra scuola. Sicuramente dei cambiamenti positivi ci sono stati, tante cose devono ancora cambiare, tuttavia dobbiamo renderci conto che si può migliorare sempre di più solo percorrendo la via del rispetto reciproco di ogni ruolo, questo è fondamentale.

Cav. Michelarcangelo SIMONE