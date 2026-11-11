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Cinema San Michele, la programmazione dal 13 novembre

Redazione11 Novembre 2026
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Cinema San Michele, la programmazione dal 13 novembre

SE DOMANI NON TORNO

Programmazione

Venerdi 13 novembre ore 18:30
Sabato 14 novembre ore 18:30
Domenica 15 novembre ore 19:00
Lunedi 16 novembre ore 18:30
Martedì 17 novembre ore 18:30
Mercoledì 18 novembre ore 18:30

DIO RIDE

Programmazione

Venerdi 13 novembre ore 20:30
Sabato 14 novembre ore 20:30
Domenica 15 novembre ore 21:00
Lunedi 16 novembre ore 20:30
Martedì 17 novembre ore 20:30
Mercoledì 18 novembre ore 20:30

Redazione11 Novembre 2026