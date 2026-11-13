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Starace: “In nome di Giusy Potenza possiamo fare informazione”

«In nome di Giusy possiamo fare informazione, soprattutto nei confronti dei giovani, e insegnare ai ragazzi e alle ragazze il rispetto», sono le parole dell’avvocata Innocenza Starace, legale di parte civile che ha assistito i familiari della vittima di Manfredonia durante il processo. Il ricordo tornerà anche tra i banchi della scuola frequentata da Giusy. Il prossimo 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Starace sarà ospite dell’istituto magistrale di Manfredonia. «Per me è un modo per ricordare lei, ma soprattutto un monito rivolto alle giovanissime»,